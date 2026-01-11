11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अहमदाबाद

विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत: मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा भारत से लगातार बढ रही हैं दुनिया की उम्मीदें, देश में महंगाई काबू में, राजकोट में सौराष्ट्र-कच्छ वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Jan 11, 2026

PM Narendra Modi

Ahmedabad. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं उससे यह साफ है कि भारत से दुनिया की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। वे रविवार को राजकोट के मारवाडी यूनिवर्सिटी में कच्छ-सौराष्ट्र वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश में महंगाई काबू में है। कृषि उत्पादन में भारत नए रेकॉर्ड बना रहा है वहीं दूध उत्पादन और जेनरिक मेडिसिन उत्पादन में भारत नंबर वन है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाला देश भारत है।

उन्होंने कहा कि भारत का विकास रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र की सक्सेस स्टोरी है। बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल डेटा कंज्यूमर बना है वहीं भारत का यूपीआइ विश्व का नंबर वन रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म बना है। कभी हम 10 में से 9 मोबाइल बाहर से मंगाते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोस्टिम यहीं है। सोलर पावर जनरेशन, एविएशन मार्केट और मेट्रो के मामले में भी भारत दुनिया में टॉप 3 नेटवर्क में शामिल हो गया है।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत में अभूतपूर्व निश्चितता

मोदी ने कहा कि हर विशेषज्ञ, वैश्विक संस्था भारत को लेकर उत्साहित हैं। आइएमएफ भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है और एसएनपी ने 18 सालों के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड की, वहीं फिट्स रेटिंग भारत की राजकोषीय विश्वसनीयता की प्रशंसा करती है। भारत पर दुनिया का यह भरोसा इसलिए है, क्योंकि बड़े वैश्विक अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत में एक अभूतपूर्व निश्चितता का दौर है। आज भारत में राजनीतिक स्थिरता है और नीतियों में निरंतरता है। देश में नया मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ रहा है जिनकी खरीद शक्ति बढ़ रही है। इन्हीं कारणों ने भारत को असीम संभावनाओं का देश बना दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

11 Jan 2026 10:01 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत: मोदी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

भारत-न्यूजीलैंड एक दिवसीय मैच के टिकट की कालाबाजारी

अहमदाबाद

पहली बार जर्मनी के चांसलर साबरमती आश्रम आएंगे, पीएम मोदी रहेंगे साथ

Sabarmati Ashram Ahmedabad
अहमदाबाद

आणंद में खुलेगा सरकारी अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल, गरीब बच्चों को मिलेगी राहत

अहमदाबाद

Ahmedabad: ज्वैलर्स को बातों में उलझाकर आभूषण चुराने वाली महिला गिरफ्तार

Ahmedabad Naroda police
अहमदाबाद

Ahmedabad: हिप्नोटाइज कर बुजुर्ग महिलाओं से आभूषण ठगने वाला गिरफ्तार

Ahmedabad Police
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.