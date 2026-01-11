विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा भारत: मोदी

मोदी ने कहा कि हर विशेषज्ञ, वैश्विक संस्था भारत को लेकर उत्साहित हैं। आइएमएफ भारत को ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बताता है और एसएनपी ने 18 सालों के बाद भारत की रेटिंग अपग्रेड की, वहीं फिट्स रेटिंग भारत की राजकोषीय विश्वसनीयता की प्रशंसा करती है। भारत पर दुनिया का यह भरोसा इसलिए है, क्योंकि बड़े वैश्विक अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत में एक अभूतपूर्व निश्चितता का दौर है। आज भारत में राजनीतिक स्थिरता है और नीतियों में निरंतरता है। देश में नया मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ रहा है जिनकी खरीद शक्ति बढ़ रही है। इन्हीं कारणों ने भारत को असीम संभावनाओं का देश बना दिया है।