कार्यक्रमों को सभी अग्र बंधुओं तक पहुंचाने के लिए दी जानकारी

अहमदाबाद. श्री अग्रवाल विकास महासभा गुजरात के फाउंडर ट्रस्टी, वरिष्ठ संचालक मंडल और पदाधिकारियों का विशेष चिंतन शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 56 लोगों ने समाज को विकास के शिखर पर ले जाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। साथ ही सभी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाने और उनके कार्यों की समीक्षा, आंकलन करने पर जोर दिया।

अध्यक्ष दिनेश गर्ग ने कहा कि सभी पदाधिकारियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और जिनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं होगी उन्हें स्वतः दूसरे को स्थान देना चाहिए। उन्होंने सभी के सुझावों को सुचारू रूप से लागू करने का आश्वासन दिया।

महामंत्री संजीव अग्रवाल ने संगठन की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम, आगामी कार्यक्रम और कार्यक्रमों को सभी अग्र बंधुओं तक सफलता पूर्वक व बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए सबका साथ समाज का विकास सूत्र की विस्तृत जानकारी दी।