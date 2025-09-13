शक्ति के साथ संयम रखना आवश्यक : आचार्य महाश्रमण

गांधीनगर. जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्मसंघ के आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में शनिवार को तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से छठे राष्ट्रीय प्रशासनिक

ऑफिसर्स सम्मेलन का आयोजन हुआ। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर के प्रशासनिक अधिकारी हिस्सा लेने पहुंचे।

कोबा स्थित प्रेक्षा विश्व भारती में चातुर्मास के दौरान शनिवार को प्रवचन में आचार्य ने कहा कि जहां सम्यकत्व होता है, वहां ज्ञान होता है और जहां ज्ञान होता है वहां सम्यकत्व होता है। सम्यकत्व का बोध ज्ञान और मिथ्यात्वी का ज्ञान अज्ञान है। हर साधक को ज्ञान व संयम का विकास करते रहना चाहिए। ज्ञान और चारित्र का विकास ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है।

आचार्य ने कहा कि किसी के पास ज्यादा शक्ति हो, पैसे हो, बड़ा पद या ज्ञान हो। उनका उपयोग अच्छे कार्यों में होना चाहिए। शक्ति के साथ संयम रखना आवश्यक है। जिस कार में लाइट व ब्रेक नहीं हो तो वह कभी भी दुर्घटना ग्रस्त हो सकती है। हमारे जीवन में भी ज्ञान की लाइट व संयम का ब्रेक होना चाहिए।