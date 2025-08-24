अहमदाबाद. अग्रवाल इंटरनेशनल बिज़नेस नेटवर्क (एआइबीएन) की बैठक शहर के जजेज बंगला क्षेत्र में आयोजित हुई।इस अवसर पर संस्था के संस्थापक मनीष केडिया और पूनम केडिया ने अहमदाबाद में 500 सदस्यों के महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंचने में अपने सदस्यों के निरंतर समर्थन की सराहना की।

इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए आयोजि बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में अहमदाबद आयकर विभाग मुख्य आयुक्त अपर्णा अग्रवाल और अतिथि के रूप में निगम चौधरी, मधु बांठिया, कौस्तव मुखर्जी उपस्थित थे।

इस अवसर पर दिलीप जोधानी का स्टार परफॉर्मर अवार्ड से सम्मान किया गया। द इनफिनिटी चैप्टर ने क्वार्टर 2 के लिए बेस्ट चैप्टर ट्रॉफी जीती। शैलेश गोयल ने आयोजन में सहयोग किया। युवा सदस्यों रसेश केडिया और प्रियांशी अग्रवाल ने संचालन किया।