अहमदाबाद

कुवैत से दिल्ली जा रही फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

Ahmedabad. कुवैत से दिल्ली जी रही इंडिगो की फ्लाइट की अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाइ पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को इमरजेंसी लैंडिंग की गई। फ्लाइट में बम होने की धमकी से जुड़ी एक चिट्ठी मिलने के चलते तत्काल इस फ्लाइट को लैंड कराया गया। प्रोटोकॉल के तहत पूरी फ्लाइट की जांच की गई। जांच [&hellip;]

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Jan 30, 2026

Ahmedabad. कुवैत से दिल्ली जी रही इंडिगो की फ्लाइट की अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाइ पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को इमरजेंसी लैंडिंग की गई। फ्लाइट में बम होने की धमकी से जुड़ी एक चिट्ठी मिलने के चलते तत्काल इस फ्लाइट को लैंड कराया गया। प्रोटोकॉल के तहत पूरी फ्लाइट की जांच की गई। जांच में कुछ और आपत्तिजनक नहीं मिला। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस फ्लाइट को रवाना किया गया है।

इलाके के सहायक पुलिस आयुक्त वी.एन.यादव ने बताया कि सुबह करीब पौने सात से सात बजे के बीच कुवैत से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जांच में सामने आया कि एक सीट के नीचे से चिट्ठी मिली थी, जिसमें बॉम इज हेयर.....लिखा था। जिससे सुरक्षा को देखते हुए इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

फ्लाइट में थे 180 यात्री

प्रोटोकॉल के तहत जांच की गई। जांच में कुछ संदेहास्पद वस्तु नहीं मिली। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोपहर करीब तीन बजे फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना की गई। इसमें करीब 180 यात्री थे। इस संबंध में एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच जारी है।

#AhmedabadNews

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / कुवैत से दिल्ली जा रही फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग
