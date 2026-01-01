कुवैत से दिल्ली जा रही फ्लाइट की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग

Ahmedabad. कुवैत से दिल्ली जी रही इंडिगो की फ्लाइट की अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाइ पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार को इमरजेंसी लैंडिंग की गई। फ्लाइट में बम होने की धमकी से जुड़ी एक चिट्ठी मिलने के चलते तत्काल इस फ्लाइट को लैंड कराया गया। प्रोटोकॉल के तहत पूरी फ्लाइट की जांच की गई। जांच में कुछ और आपत्तिजनक नहीं मिला। जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस फ्लाइट को रवाना किया गया है।