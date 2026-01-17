वडोदरा में कंटेनर से 71 लाख की शराब बरामद, चालक गिरफ्तार

वडोदरा. शहर की छाणी पुलिस ने 71 लाख रुपए की शराब जब्त कर कंटेनर चालक को गिरफ्तार किया।छाणी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक आर एल प्रजापति के मार्गदर्शन में टीम ने एक गोदाम की तलाशी के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।

पदमला गांव में जैन मंदिर के पास पराग एस्टेट नामक तंबाकू के गोदाम में से सनराइज एस्टेट नामक गोदाम से और इस गोदाम के बाहर कंटेनर और एक मिनी टेम्पो मिला।

इनमें छोटे-बड़े पूठे के बॉक्स में भारतीय बनावट की विदेशी शराब मिली। पुलिस टीम ने मौके से अलग-अलग ब्रांड की 71.68 लाख रुपए से अधिक की 33840 बोतल शराब जब्त की।

शराब के साथ 49200 रुपए की 492 हेलमेट भी जब्त की। मौके से राजस्थान के जालोर जिले के होेथी गांव निवासी भारतसिंह राजपूत को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में छाणी थाने में मामला दर्ज किया गया।