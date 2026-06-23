जिला माहेश्वरी सभा साबरमती क्षेत्र ने मनाई महेश नवमी

अहमदाबाद. अहमदाबाद जिला माहेश्वरी सभा, साबरमती क्षेत्र द्वारा मंगलवार को माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस महेश नवमी मनाया गया। इस अवसर पर राणीप के नीलकंठ महादेव मंदिर से शोभायात्रा का आयोजन किया गया।

संगठन मंत्री मनीष जाजू ने बताया कि अध्यक्ष अशोक मंडोवरा एवं मंत्री महेंद्र साबू के नेतृत्व में संयोजक विजय पुगलिया व सह संयोजक आलोक राठी तथा पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी के सहयोग से यह आयोजन संपन्न हुआ।

पूजा-अर्चना के बाद शोभायात्रा में जय महेश के नारों के साथ धूमधाम से नाचते-गाते सभी माहेश्वरी परिवारों ने उत्सव का आनंद लिया। मार्ग में जगह-जगह स्वागत-मनुहार के बाद में सभी ने साथ में प्रसाद ग्रहण किया।

अहमदाबाद में बसे देश के विभिन्न क्षेत्रों के माहेश्वरी परिवारों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर समाज की एकता का परिचय दिया। इस अवसर पर साबरमती क्षेत्र द्वारा समाज में एकता का संदेश दिया गया।

इस वर्ष सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों, योग व समाज सेवा में कार्यरत कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। शिव-पार्वती की वेशभूषा में आए बच्चों को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया।