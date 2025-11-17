गुजरात में गांजा की सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच के जेसीपी शरद सिंघल ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम अनिल उर्फ सीताराम उर्फ राजा पान्डी (39) है। ये ओडिशा के गंजम जिले के जगन्नाथपुर छचीना का रहने वाला है। अहमदाबाद शहर में इसके विरुद्ध 2015 में दर्ज एनडीपीएस के मामले में इसे पकड़ा है। यह बीते दस साल से फरार चल रहा था, केवल गुजरात पुलिस ही नहीं बल्कि ओडिशा पुलिस भी इसे 10 सालों से खोज रही थी। इसके विरुद्ध गुजरात में 12 मामले दर्ज हैं। यह राज्यभर में गांजा की अवैध बिक्री करने के लिए गांजा की सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी है। यह ओडिशा में बैठे-बैठे ही इन दिनों गुजरात में गांजा की सप्लाई कर रहा था।