चीनी गिरोह के पास 500 लोगों को भेजने वाला मुख्य एजेंट गिरफ्तार

उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मंगलवार रात को संवाददाताओं को बताया कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भारतीय लोगों को बंधक बनाकर रखे जाने की सूचना पर भारत सरकार ने थाईलैंड, म्यांमार सरकार के सहयोग से कार्रवाई करते हुए तीन साल में 4000 लोगों को छुड़ाकर घर वापसी कराई है। ऐसे लोगों की पूछताछ में सामने आया कि उन्हें नील ने विदेश भेजा था और वहां बंधक बना साइबर क्राइम कराया जा रहा था। लंबे समय से इसकी तलाश थी।