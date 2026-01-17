Ahmedabad: सिविल अस्पताल में ब्लेडर एक्सट्रॉफी के गुर सीखने पहुंचे 14 देश के चिकित्सक

डॉ.जोशी ने बताया कि इस कार्यशाला की लोकप्रियता और अहमियत लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि इस साल कार्यशाला में देश के 15 राज्यों-हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, असम, मणिपुर और पड़ोसी देश नेपाल से भी कुल मिलाकर 125 मरीज उपचार पहुंचे हैं। यहां पर उन्हें नि:शुल्क ब्लेडर एक्सट्रॉफी सर्जरी का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य केवल इलाज देना ही नहीं बल्कि इस विषय में वैश्विक स्तर का शोध और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना भी है। वर्ष 2020 में अस्पताल को ब्लेडर एक्सट्रॉफी में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ का दर्जा मिला है, जो अस्पताल की आधुनिक सुविधाओं और सटीक परिणामों का प्रमाण है।