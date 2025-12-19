एमबीबीएस, बीडीएस की रिक्त 90 सीटों के लिए होगा प्रवेश प्रक्रिया का नया चरण

सूत्रों के तहत प्रवेश समिति ने इससे पहले बीडीएस कोर्स की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश के विशेष चरण आयोजित करने की घोषणा की थी। लेकिन उसमें एमबीबीएस कोर्स की रिक्त सीटों को ध्यानार्थ नहीं लिया था। ऐसे में एमबीबीएस की रिक्त सीटों को भरने की मांग के साथ गुजरात हाईकोर्ट में कुछ विद्यार्थियों ने गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट के दखल के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस नई दिल्ली की मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) ने 17 दिसंबर को एमबीबीएस की रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया का विशेष चरण करने की मंजूरी दी। इससे पहले 20 नवंबर तक ही प्रवेश देने थे। ऐसे में प्रवेश समिति ने एमबीबीएस, बीडीएस दोनों के लिए विशेष चरण की घोषणा की है। इसमें विद्यार्थियों को नए सिरे से चॉइस फिलिंग करनी होगी। पुरानी भरी हुई चॉइस रद्द कर दी गई है।