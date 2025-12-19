19 दिसंबर 2025,

अहमदाबाद

एमबीबीएस, बीडीएस की रिक्त 90 सीटों के लिए होगा प्रवेश प्रक्रिया का नया चरण

इच्छुक विद्यार्थियों को 22 तक भरनी होगी तीन लाख की सिक्युरिटी डिपॉजिट, 24 तक पसंद करनी होगी कॉलेज, कोर्स की सीट, मेडिकल-डेंटल स्नातक कोर्स की रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए विशेष चरण की घोषणा

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Dec 19, 2025

Medical college Gandhinagar

Ahmedabad. गुजरात के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए चार चरण की प्रक्रिया करने के बाद भी रिक्त रहीं एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया का विशेष चरण (पांचवां चरण) करने की घोषणा की गई है।

एडमीशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन कोर्स (एसीपीयूजीएमईसी) ने एमबीबीएस कोर्स में रिक्त 57 सीटों और बीडीएस में रिक्त 33 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया के विशेष चरण की घोषणा की है।

प्रवेश समिति ने कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया के इस विशेष चरण में जो विद्यार्थी भाग लेने के इच्छुक हैं उन्हें इसके लिए एसीपीयूजीएमईसी के नाम का तीन लाख रुपए की सिक्युरिटी डिपॉजिट का डिमांड ड्राफ्ट निकलवाकर उसे जमा करना होगा। विद्यार्थी 22 दिसंबर दोपहर 3.30 बजे तक सिक्युरिटी डिपॉजिट की राशि जमा कर सकते हैं। इसके बाद वे 22 से 24 दिसंबर शाम चार बजे तक इन दोनों ही कोर्स की रिक्त सीटों के लिए अपनी पसंद का चयन कर सकते हैं। उसके आधार पर उन्हें प्रवेश आवंटित किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को तय समय में ट्यूशन फीस भरकर हेल्प सेंटर पर जाकर असली प्रमाण पत्र जमा कराना होंगे और एडमीशन ऑर्डर लेकर कॉलेज में उपस्थिति होना होगा।

प्रवेश नहीं किया स्वीकार तो जब्त होगी डिपॉजिट

विशेष चरण में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को समिति की ओर से आवंटित प्रवेश यदि वे स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनकी तीन लाख की सिक्युरिटी डिपॉजिट और 10 हजार रुपए की रिफंडेबल डिपॉजिट दोनों ही को जप्त कर लिया जाएगा।

हाईकोर्ट पहुंचे थे विद्यार्थी, दखल के बाद प्रवेश की घोषणा

सूत्रों के तहत प्रवेश समिति ने इससे पहले बीडीएस कोर्स की रिक्त सीटों के लिए प्रवेश के विशेष चरण आयोजित करने की घोषणा की थी। लेकिन उसमें एमबीबीएस कोर्स की रिक्त सीटों को ध्यानार्थ नहीं लिया था। ऐसे में एमबीबीएस की रिक्त सीटों को भरने की मांग के साथ गुजरात हाईकोर्ट में कुछ विद्यार्थियों ने गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट के दखल के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस नई दिल्ली की मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) ने 17 दिसंबर को एमबीबीएस की रिक्त सीटों को भरने के लिए प्रवेश प्रक्रिया का विशेष चरण करने की मंजूरी दी। इससे पहले 20 नवंबर तक ही प्रवेश देने थे। ऐसे में प्रवेश समिति ने एमबीबीएस, बीडीएस दोनों के लिए विशेष चरण की घोषणा की है। इसमें विद्यार्थियों को नए सिरे से चॉइस फिलिंग करनी होगी। पुरानी भरी हुई चॉइस रद्द कर दी गई है।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / एमबीबीएस, बीडीएस की रिक्त 90 सीटों के लिए होगा प्रवेश प्रक्रिया का नया चरण

