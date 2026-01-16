एनआइडी ने डिजाइन की राष्ट्रपति भवन के एट होम की आमंत्रण किट

किट में अष्टकोणीय बांस की बुनाई पैटर्न से बनी एक वॉल हैंगिंग स्क्रोल है, जिसमें सभी राज्यों की चुनिंदा कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। इसमें सिक्किम के सिस्नु कपड़े की कढ़ाई- बुनाई है। लेपचा बुनाई परंपरा ‘थारा’ से बनी कृति में यूनेस्को की मिक्स्ड हेरिटेज साइट कंचनजंगा पर्वत के साथ आदिकाल के संबंध को दर्शाती है। मेघालय का ग्रीन बांस मॉसीनरम, असम के ‘गोगोना’ बांस, त्रिपुरा केन और बांस की पट्टियों से सुशोभन कार्य किया है। नागालैंड का दुर्लभ कप़ड़ा,मिजोरम की हस्तकला कपड़ा पुआन चेइ और मणिपुर के तांगखुल नागा समुदाय की निओलिथिक काल से चली आ रही मिट्टी कला परंपरा लोंगपी ब्लेक पोटरी का भी इसमें समावेश किया है।