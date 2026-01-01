पंचमहाल की पंचामृत डेयरी की पशुपालकों को नए साल की सौगात

डेयरी के चेयरमैन जेठा भरवाड़ की ओर से लिए गए इस निर्णय का पंचमहाल, दाहोद और महीसागर जिलों के ढाई लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा। यह निर्णय पशुपालकों के आर्थिक विकास और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

दूध उत्पादन की बढ़ती लागत, पशु आहार के बढ़ते दाम और पशुपालकों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए डेयरी प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। इससे पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। कैलेंडर वर्ष 2025 की अंतिम शाम को लिए गए इस निर्णय से डेयरी से जुड़े पशुपालकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

कई पशुपालकों ने डेयरी के चेयरमैन और प्रबंधन की सराहना करते हुए इस फैसले का स्वागत किया है। पशुपालकोंं के अनुसार, डेयरी का यह निर्णय सहकारिता क्षेत्र में पशुपालकों के प्रति प्रतिबद्धता का परिचायक है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नए वर्ष में यह फैसला पशुपालकों के जीवन में खुशहाली लेकर आएगा।