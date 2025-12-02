पाटण : शराब की हेराफेरी पर छापेमारी, 53 लाख का मुद्दामाल जब्त

पाटण. जिला पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) टीम ने शराब की हेराफेरी पर छापेमारी कर 53 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया।

एलसीबी के पुलिस निरीक्षक आर.जी. उनागर के मार्गदर्शन में टीम राधनपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चलवाड़ा गांव की सीमा में रेलवे फाटक के पास स्थित एक खाली जगह पर रात के समय वाहनों से शराब लाकर हेराफेरी की जानी थी।

सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। वहां अवैध गतिविधि का पर्दाफाश हुआ। मिनी ट्रक में लाई गई शराब को रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दो जीप, एक वैन आदि वाहनों में रखा जा रहा था।

छापेमारी के दौरान टीम ने कुल 9,658 बोतल/टिन भारतीय निर्मित विदेशी शराब और बीयर बरामद की, जिसकी कीमत 21.65 लाख रुपए बताई गई। साथ ही 32 लाख रुपए के चार वाहन - मिनी ट्रक, वैन, लोडिंग वाहन व जीप, 50 प्लास्टिक क्रेट सहित कुल 53 लाख रुपए से अधिक का मुद्दामाल जब्त किया गया। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

गौरतलब है कि जिला पुलिस अधीक्षक वी के नायी के निर्देशानुसार शराब विरोधी विशेष जांच और प्रोहिबिशन ड्राइव के दौरान यह कार्रवाई की गई। राधनपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही शराब की हेराफेरी को रोकने में एलसीबी टीम की यह कार्रवाई अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।