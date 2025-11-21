पीएम मोदी अयोध्या में 25 को फहराएंगे अहमदाबाद में बनी ध्वजा

कंपनी के मार्केटिंग हैड कश्यप मेवाडा ने बताया कि तैयार की गई ध्वजा केसरी रंग की है। उसकी लंबाई 22 फीट और ऊंचाई 11 फीट की है। इसे कपड़े के तीन लेयर में तैयार किया गया है। सिल्क सार्टिंग मटीरियल का उपयोग किया गया है। इस ध्वजा में एक वृक्ष बनाया है और सूर्य भगवान का प्रतीक बनाया गया है। वृक्ष को कोविदार वृक्ष कहते हैं। इस ध्वज के किनारे पर गोल्डन रंग की एम्ब्रोडरी की गई है। इसे तैयार करने में 20 से 22 दिन लगे थे। इसे 12 दिन पूर्व अयोध्या भेज भी दिया है।