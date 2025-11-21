Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

पीएम मोदी अयोध्या में 25 को फहराएंगे अहमदाबाद में बनी ध्वजा

-ध्वजा अयोध्या पहुंची, अहमदाबाद में रखी है प्रतिकृति

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Nov 21, 2025

Ahmedabad DwajDand

Ahmedabad. उत्तरप्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ध्वजा फहराने वाले हैं। विशेष बात यह है कि वे जिस ध्वजा को फहराएंगे वह ध्वजा अहमदाबाद में ही तैयार की गई है। जिस ध्वजदंड पर यह ध्वजा फहराई जानी है उसे मंदिर के शिखर पर शुक्रवार को स्थापित भी कर दिया गया है। इस ध्वजा को अहमदाबाद शहर के गोता इलाके में स्थित अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स कंपनी में तैयार किया गया है।

कंपनी के मार्केटिंग हैड कश्यप मेवाडा ने बताया कि तैयार की गई ध्वजा केसरी रंग की है। उसकी लंबाई 22 फीट और ऊंचाई 11 फीट की है। इसे कपड़े के तीन लेयर में तैयार किया गया है। सिल्क सार्टिंग मटीरियल का उपयोग किया गया है। इस ध्वजा में एक वृक्ष बनाया है और सूर्य भगवान का प्रतीक बनाया गया है। वृक्ष को कोविदार वृक्ष कहते हैं। इस ध्वज के किनारे पर गोल्डन रंग की एम्ब्रोडरी की गई है। इसे तैयार करने में 20 से 22 दिन लगे थे। इसे 12 दिन पूर्व अयोध्या भेज भी दिया है।

ध्वजदंड भी अहमदाबाद में ही किया गया है तैयार

उन्होंने बताया कि जिस ध्वजदंड पर यह ध्वजा फहराई जानी है उसे भी उनकी कंपनी ने ही तैयार किया है। इसके अलावा राम मंदिर की दान पेटी भी बनाई है। पीतल के कड़ा, भगवान के वस्त्र, आभूषण रखने के लिए पीतल के कबाट भी हैं। शीशम और पीतल का आरती स्टैंड भी बनाया है। अहमदाबाद में दो गुणा 3.50 फीट की ध्वजदंड और ध्वजा की प्रतिकृति भी रखी है।उन्होंने बताया कि उनके पिता भरत भाई और मां कल्पनाबेन ध्वजारोहण समारोह व चार दिवसीय पूजा में शामिल हो रहे हैं। उन्हें वे अयोध्या पहुंच चुके हैं।

Published on:

21 Nov 2025 10:52 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / पीएम मोदी अयोध्या में 25 को फहराएंगे अहमदाबाद में बनी ध्वजा

