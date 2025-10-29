राजकोट : दो गिरोह के बीच 9 राउंड फायरिंग, जनहानि नहीं

राजकोट. शहर के विद्यानगर मेन रोड िस्थत मंगला रोड पर एक निजी अस्पताल के पास बुधवार तड़के जंगलेश्वर गिरोह व पेंडा गिरोह के बीच 9 राउंड फायरिंग हुई। एक कार सहित तीन वाहनों पर फायरिंग की गई। फायरिंग में कोई जनहानि नहीं हुई।जानकारी के अनुसार, मंगला रोड पर प्रगति अस्पताल के पास बुधवार तड़के करीब साढ़े 3 बजे फायरिंग हुई। अस्पताल के बाहर खड़ी कार के कांच पर गोली लगने से कांच को नुकसान हुआ। पानी के टैंकर व पिकअप वाहन पर भी फायरिंग की गई।

हालांकि अस्पताल के भीतर फायरिंग नहीं हुई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। फायरिंग की आवाज सुनकर आस-पास के लोगों और अस्पताल में मरीजों व परिजनों में भय व्याप्त हो गया।

मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस और क्राइम ब्रांच, एसओजी के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त जगदीश बांगरवा, सहायक पुलिस आयुक्त बी बी बसिया आदि ने मौके पर पहुंचकर आस-पास के सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। अस्पताल के चिकित्सक के बयान भी लिए गए। इस आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की।

जंगलेश्वर गिरोह की रूबी जुनेजा ने कहा कि हम बैठे थे तभी पेंडा गिरोह के सदस्य बाइक से आए और फायरिंग शुरू कर दी।