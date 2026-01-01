राजकोट : ब्रिज से टकराकर गड्ढे में गिरी कार में लगी आग, तीन शिक्षक जिंदा जले

हादसे में आग की भेंट चढ़ी कार।
राजकोट. आटकोट-गोंडल हाइवे पर मोटा दडवा गांव के पास शुक्रवार सुबह एक गंभीर हादसा हुआ। ब्रिज से टकराकर गड्ढे में गिरी कार में आग लगने से तीन शिक्षक जिंदा जल गए।
जानकारी के अनुसार, छोटा उदेपुर के मोटी सढली प्राथमिक स्कूल के शिक्षक प्रयागभाई गणपतसिंह बारैया, गांठिया प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका आशा सत्यपाल चौधरी और नीता एंथोनी पटेल की जिंदा जलने से मौके पर मौत हो गई।
राजकोट ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार सुबह छोटा उदेपुर से आ रही एक कार गोंडल जा रही थी। मोटा दडवा गांव के पास पहुंचते ही चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। ब्रिज से टकराकर 8 फीट नीचे गड्ढे में कार गिर गई। इसके तुरंत बाद भीषण आग लग गई।
सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने कार से शव निकालने की कोशिश की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों की मौत मौके पर ही हो गई।
आग बुझने तक तीनों शिक्षकों के सिर्फ हड्डियों के कंकाल ही बचे। कार सीएनजी से चल रही थी, इस कारण आग बहुत तेजी से फैली। स्थानीय पुलिस ने मृतकों की पहचान कर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए राजकोट सिविल अस्पताल पहुंचाया।
जानकारी के अनुसार छोटा उदेपुर के गांठिया प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका आशा सत्यपाल चौधरी का पुत्र गोंडल के गुरुकुल में पढ़ता है। उसकी तबीयत खराब होने के कारण तीनों शिक्षक देर रात छोटा उदेपुर से रवाना होकर गोंडल जा रहे थे, इस दौरान रास्ते में हादसे के शिकार हो गए।
राजकोट. अमरेली जिले के धारी-बगसरा हाइवे पर शुक्रवार को हामापुर गांव के पास दो बाइक टकराने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, हामापुर के पास से गुजर रही दो बाइक आमने-सामने टकरा गई। दुर्घटना में प्रवीण वल्लभदास और दीनू ब्लोच की मौके मौत हो गई। साथ ही तीन लोग घायल हो गए।
दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शव को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। एंबुलेंस से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए धारी सिविल अस्पताल ले जाया गया। तीनों को अमरेली सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया।
