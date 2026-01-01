राजकोट : ब्रिज से टकराकर गड्ढे में गिरी कार में लगी आग, तीन शिक्षक जिंदा जले

राजकोट. आटकोट-गोंडल हाइवे पर मोटा दडवा गांव के पास शुक्रवार सुबह एक गंभीर हादसा हुआ। ब्रिज से टकराकर गड्ढे में गिरी कार में आग लगने से तीन शिक्षक जिंदा जल गए।

जानकारी के अनुसार, छोटा उदेपुर के मोटी सढली प्राथमिक स्कूल के शिक्षक प्रयागभाई गणपतसिंह बारैया, गांठिया प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका आशा सत्यपाल चौधरी और नीता एंथोनी पटेल की जिंदा जलने से मौके पर मौत हो गई।

राजकोट ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार सुबह छोटा उदेपुर से आ रही एक कार गोंडल जा रही थी। मोटा दडवा गांव के पास पहुंचते ही चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। ब्रिज से टकराकर 8 फीट नीचे गड्ढे में कार गिर गई। इसके तुरंत बाद भीषण आग लग गई।

सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने कार से शव निकालने की कोशिश की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों की मौत मौके पर ही हो गई।

आग बुझने तक तीनों शिक्षकों के सिर्फ हड्डियों के कंकाल ही बचे। कार सीएनजी से चल रही थी, इस कारण आग बहुत तेजी से फैली। स्थानीय पुलिस ने मृतकों की पहचान कर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए राजकोट सिविल अस्पताल पहुंचाया।