30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

राजकोट : ब्रिज से टकराकर गड्ढे में गिरी कार में लगी आग, तीन शिक्षक जिंदा जले

आटकोट-गोंडल हाइवे पर मोटा दडवा गांव के पास हादसा, तीनों मृतक छोटा उदेपुर के निवासी राजकोट. आटकोट-गोंडल हाइवे पर मोटा दडवा गांव के पास शुक्रवार सुबह एक गंभीर हादसा हुआ। ब्रिज से टकराकर गड्ढे में गिरी कार में आग लगने से तीन शिक्षक जिंदा जल गए।जानकारी के अनुसार, छोटा उदेपुर के मोटी सढली प्राथमिक स्कूल [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 30, 2026

हादसे में आग की भेंट चढ़ी कार।

आटकोट-गोंडल हाइवे पर मोटा दडवा गांव के पास हादसा, तीनों मृतक छोटा उदेपुर के निवासी

राजकोट. आटकोट-गोंडल हाइवे पर मोटा दडवा गांव के पास शुक्रवार सुबह एक गंभीर हादसा हुआ। ब्रिज से टकराकर गड्ढे में गिरी कार में आग लगने से तीन शिक्षक जिंदा जल गए।
जानकारी के अनुसार, छोटा उदेपुर के मोटी सढली प्राथमिक स्कूल के शिक्षक प्रयागभाई गणपतसिंह बारैया, गांठिया प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका आशा सत्यपाल चौधरी और नीता एंथोनी पटेल की जिंदा जलने से मौके पर मौत हो गई।
राजकोट ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक विजयसिंह गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार सुबह छोटा उदेपुर से आ रही एक कार गोंडल जा रही थी। मोटा दडवा गांव के पास पहुंचते ही चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया। ब्रिज से टकराकर 8 फीट नीचे गड्ढे में कार गिर गई। इसके तुरंत बाद भीषण आग लग गई।
सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों और पुलिस ने कार से शव निकालने की कोशिश की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों की मौत मौके पर ही हो गई।
आग बुझने तक तीनों शिक्षकों के सिर्फ हड्डियों के कंकाल ही बचे। कार सीएनजी से चल रही थी, इस कारण आग बहुत तेजी से फैली। स्थानीय पुलिस ने मृतकों की पहचान कर शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए राजकोट सिविल अस्पताल पहुंचाया।

आशा के बीमार पुत्र से मिलने गोंडल के गुरुकुल जा रहे थे

जानकारी के अनुसार छोटा उदेपुर के गांठिया प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका आशा सत्यपाल चौधरी का पुत्र गोंडल के गुरुकुल में पढ़ता है। उसकी तबीयत खराब होने के कारण तीनों शिक्षक देर रात छोटा उदेपुर से रवाना होकर गोंडल जा रहे थे, इस दौरान रास्ते में हादसे के शिकार हो गए।

अमरेली : धारी-बगसरा हाइवे पर दो बाइक टकराने से दो युवकों की मौत, तीन घायल

राजकोट. अमरेली जिले के धारी-बगसरा हाइवे पर शुक्रवार को हामापुर गांव के पास दो बाइक टकराने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, हामापुर के पास से गुजर रही दो बाइक आमने-सामने टकरा गई। दुर्घटना में प्रवीण वल्लभदास और दीनू ब्लोच की मौके मौत हो गई। साथ ही तीन लोग घायल हो गए।
दुर्घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर 108 एंबुलेंस पुलिस मौके पर पहुंची। मृतकों के शव को पास के अस्पताल पहुंचाया गया। एंबुलेंस से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए धारी सिविल अस्पताल ले जाया गया। तीनों को अमरेली सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Jan 2026 09:42 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / राजकोट : ब्रिज से टकराकर गड्ढे में गिरी कार में लगी आग, तीन शिक्षक जिंदा जले
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

घीकांटा में पुराना मकान धराशायी, एक महिला की मौत

Old Building Collapses in Gheekanta, Woman Dies
अहमदाबाद

गणतंत्र दिवस परेडः गुजरात की झांकी लगातार चौथी बार पॉपुलर चॉइस अवार्ड में अव्वल

Gujarat
अहमदाबाद

अहमदाबाद मनपा साल में शुरू करेगी 38 नए स्कूल, एआइ का बढ़ेगा उपयोग

अहमदाबाद

Ahmedabad: अंतरराज्यीय बाल तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार

Ahmedabad Crime Branch
अहमदाबाद

यूजीसी मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं, तो संतोषजनक निरीक्षण होना चाहिए: भगवंत मान

Punjab CM
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.