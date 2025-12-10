राजकोट : प्लाइवुड फैक्ट्री में भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने घोषित किया मेजर कॉल

राजकोट. शहर के बाहरी क्षेत्र में मोरबी हाइवे पर हडाला पाटिया के पास स्थित प्लाइवुड फैक्ट्री में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मेजर कॉल घोषित किया। पांच टीमों ने 15 चक्कर लगाकर काबू पाया तब तक सामान खाक हो गया।

जानकारी के अनुसार, राजकोट-मोरबी हाइवे पर हडाला पाटिया के पास स्थित शिव प्लाइवुड फैक्ट्री में बुधवार सुबह करीब पांच बजे अचानक आग लगी। आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे क्षेत्र में काले धुएं के गुबार फैल गए।

सूचना मिलते ही राजकोट फायर ब्रिगेड ने मेजर कॉल घोषित किया। रामापीर चौकड़ी, बेडीपरा, रेलनगर और इआरसी स्टेशन से कुल पांच फायर फाइटर के साथ टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। फायर ऑफिसर दिनेश चाचिया के अनुसार, प्लाइवुड फैक्ट्री करीब चार बीघा जमीन पर है। आग पूरी फैक्ट्री फैलने से इसका आकार बहुत बड़ा हो गया था।पांच फायर फाइटर से लगातार पानी की बौछार की गई। आग काबू में न आने के कारण पानी कम पड़ गया। इसलिए टीम ने पास के कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में लगी फायर सिस्टम लाइन का उपयोग किया और वहां से 15-20 चक्कर लगाकर पानी लाया गया।

प्राथमिक जानकारी में यह सामने आया कि संत कबीर रोड निवासी फैक्ट्री के मालिक विपुल पानसुरिया भी तुरंत मौके पर पहुंचे। आग से फैक्ट्री का सामान खाक हो गया।