राजकोट : 53 लाख की शराब भरा मिनी ट्रक जब्त, चालक हिरासत में

राजकोट. शहर में कुवाडवा के पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने 53.68 लाख रुपए की शराब से भरा मिनी ट्रक जब्त कर उत्तर प्रदेश निवासी चालक ब्रजेशकुमार वर्मा को हिरासत में लिया।

क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक एम.आर. गोंडलिया, एम.एल.डामोर और सी.एच.जादव के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक वी.डी. डोडिया टीम के साथ पेट्रोलिंग पर थे। सूचना मिलने पर टीम ने कुवाडवा गांव के पास निगरानी रखी। वहां से गुजर रहे मिनी ट्रक को रोककर ट्रक चालक को पकड़ा।

उसे साथ रखकर तलाशी लेने पर मिनी ट्रक में चावल की भूसी के पीछे से शराब मिली। टीम ने 53.68 लाख रुपए की अलग-अलग ब्रांड की शराब और बीयर की 13944 बोतल और टिन सहित कुल 63.83 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया।