अहमदाबाद

राजकोट : 53 लाख की शराब भरा मिनी ट्रक जब्त, चालक हिरासत में

कुवाडवा के पास क्राइम ब्रांच की कार्रवाई राजकोट. शहर में कुवाडवा के पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने 53.68 लाख रुपए की शराब से भरा मिनी ट्रक जब्त कर उत्तर प्रदेश निवासी चालक ब्रजेशकुमार वर्मा को हिरासत में लिया।क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक एम.आर. गोंडलिया, एम.एल.डामोर और सी.एच.जादव के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक वी.डी. [&hellip;]

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 17, 2026

कुवाडवा के पास क्राइम ब्रांच की कार्रवाई

राजकोट. शहर में कुवाडवा के पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने 53.68 लाख रुपए की शराब से भरा मिनी ट्रक जब्त कर उत्तर प्रदेश निवासी चालक ब्रजेशकुमार वर्मा को हिरासत में लिया।
क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक एम.आर. गोंडलिया, एम.एल.डामोर और सी.एच.जादव के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक वी.डी. डोडिया टीम के साथ पेट्रोलिंग पर थे। सूचना मिलने पर टीम ने कुवाडवा गांव के पास निगरानी रखी। वहां से गुजर रहे मिनी ट्रक को रोककर ट्रक चालक को पकड़ा।
उसे साथ रखकर तलाशी लेने पर मिनी ट्रक में चावल की भूसी के पीछे से शराब मिली। टीम ने 53.68 लाख रुपए की अलग-अलग ब्रांड की शराब और बीयर की 13944 बोतल और टिन सहित कुल 63.83 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त किया।

नकली नंबर प्लेट

पुलिस सूत्रों ने बताया कि मिनी ट्रक पर नकली नंबर प्लेट लगाकर शराब तस्करी की जा रही थी। चालक ने बताया कि वलसाड़ से कौशिक पटेल, संजय पटेल और हार्दिक पटेल ने शराब भरी थी। वे दो कार से पायलटिंग कर रहे थे। गोंडल पहुंचने के बाद वे व्हाट्सएप कॉल से शराब पहुंचाने वाले के बारे में जानकारी देने वाले थे। पुलिस कार्रवाई के बाद वे फरार हो गए।

17 Jan 2026 10:34 pm

