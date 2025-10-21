राजकोट : चाकू मारकर युवक की हत्या

जूनागढ़. शहर में मधुरम सोसाइटी के पास सोमवार को दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर हुए झगड़े में एक युवक की हत्या कर दी गई। वहीं, दो युवक घायल हो गए।जानकारी के अनुसार, सार्वजनिक रूप से पटाखे फोड़ने पर रोक होने के बावजूद पटाखे फोड़ने पर मधुरम सोसाइटी के पास झगड़ा हुआ। इस दौरान महिला सहित पांच लोगों ने तीन युवकों पर हमला कर दिया। हमले में घायल युवक दिव्यांग चुडासमा की मौत हो गई।

घायल हुए दो युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज किए। दिवाली पर युवक की हत्या से परिजनों में शोक व्याप्त हो गया।