मोरबी के वांकानेर तहसील में रामपरा वन्यजीव अभयारण्य में 100 से अधिक प्रजातियों के वन्यजीवों का निवास

मोरबी. राजकोट. गुजरात सरकार के मोरबी वन विभाग के तहत रामपरा वन्यजीव अभयारण्य 15.01 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह मोरबी जिले के वांकानेर तहसील में स्थित है। यह मोरबी शहर से 50 किलोमीटर और वांकानेर से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

मोरबी वन विभाग के उप वन संरक्षक डॉ. सुनील कुमार बेरवाल ने बताया कि इस अभयारण्य में 100 से अधिक प्रजातियों के वन्यजीव पाए जाते हैं और 20 से अधिक प्रजातियों के स्तनधारी पशु इस क्षेत्र में निवास करते हैं। इनमें तेंदुआ, लकड़बग्घा, भेड़िया, चिंकारा, नीलगाय, जंगली सूअर, सियार और खरगोश शामिल हैं।

अजगर, कोबरा (नाग), वाइपर, धामण जैसे सांपों के अलावा घो और छिपकलियों सहित 15 से अधिक प्रजातियों के सरीसृप यहां पाए जाते हैं। 10 से अधिक प्रजातियों की मकड़ियां और रंग-बिरंगी तितलियां हैं।