राज्यमंत्री बनने पर रीवाबा का जामनगर में स्वागत

जामनगर. गुजरात की शिक्षा राज्यमंत्री रीवाबा जडेजा का जामनगर में गुरुवार को स्वागत किया गया।
स्वागत कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट बंगला से हुई। यहां रीवाबा जामनगर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुईं। उन्होंने क्रिकेटर पति रविंद्र जाडेजा के कोच महेंद्र सिंह से आशीर्वाद लिया।
इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके निर्वाचन क्षेत्र तक बाइक रैली भी निकाली गई। रैली में पूर्व राज्यमंत्री धर्मेंद्रसिंह जाडेजा और राजपूत समुदाय के अन्य नेता भी शामिल हुए।
रैली के बाद गांधीनगर के पास विश्वकर्मा बाग में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। जामनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र की विधायक रीवाबा जाडेजा को मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने पर बधाई देने और दिवाली के अवसर पर यह स्वागत समारोह आयोजित किया गया।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता और क्षेत्र के लोग शामिल हुए। क्षत्रिय नेताओं ने भी स्वागत किया। रैली में पूर्व राज्यमंत्री धर्मेंद्रसिंह जाडेजा और राजपूत समुदाय के अन्य नेता भी शामिल हुए।
