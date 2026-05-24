24 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

देश में पैरा स्पोर्ट्स के उच्च-प्रदर्शन केंद्र के रूप में उभर रहा साई एनसीओई गांधीनगर- डॉ. मनसुख मांडविया

केन्द्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने साई एनसीओई गांधीनगर में एकीकृत खेल सुविधाओं का किया उद्घाटन, इस दौरान उन्होंने यहां प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों के साथ न सिर्फ बातचीत बल्कि खेल भी खेले

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

May 24, 2026

Dr Mansukh Mandaviya

गांधीनगर में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों से बातचीत करते केन्द्रीय खेल मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया।

Ahmedabad. केन्द्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया ने कहा कि खेल मंत्रालय की ओर से ‘पैरा स्पोर्ट्स के नोडल केंद्र’ के रूप में अधिसूचित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (एनसीओई) गांधीनगर पैरा खिलाड़ियों के विकास के लिए देश के प्रमुख उच्च-प्रदर्शन केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्र पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा तैराकी तथा पैरा फेंसिंग सहित छह पैरा स्पोर्ट्स विधाओं को सहयोग दे रहा है। यहां हैंडबॉल, कबड्डी और खो-खो का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

वे रविवार को गांधीनगर साइ एनसीओई में कई नई खेल सुविधाओं के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

डॉ. मांडविया ने केंद्र में आयोजित किए जा रहे कबड्डी, पैरा स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में भाग ले रहे खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि उच्च-स्तरीय प्रशिक्षण वातावरण और वैज्ञानिक सहयोग प्रणालियों का निरंतर अनुभव ओलंपिकस, पैरालंपिक में भारत के पदक जीतने की संभावनाओं को सुदृढ़ करेंगे।

यहां उद्घाटित नए बहुउद्देशीय प्रशिक्षण हॉल का मुख्य रूप से कबड्डी प्रशिक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को वर्षभर गहन अभ्यास, मैच सिमुलेशन और खेल-रणनीति संबंधी तैयारी में सहयोग मिलेगा। आधुनिक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग हॉल को वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धतियों के माध्यम से खिलाड़ियों के प्रदर्शन, सहनशक्ति, रिकवरी और चोटों की रोकथाम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यहां पैरा एथलीट छात्रावास और केंद्रीकृत भोजन कक्ष भी शुरू किया गया।

मानसिक स्वास्थ्य, अनुशासन, रिकवरी पर निर्भर है खेल उत्कृष्टता

डॉ. मांडविया ने कहा कि आधुनिक खेल उत्कृष्टता केवल शारीरिक तैयारी पर ही नहीं, बल्कि पोषण, मानसिक कल्याण, अनुशासन और रिकवरी पर भी निर्भर करती है। मेडीटेशन पार्क और केंद्रीकृत भोजन कक्ष जैसी सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए एक व्यापक उच्च-प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

पैरालंपिक 2024 में जीते रेकॉर्ड 29 पदक

डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत ने एशियाई पैरा खेलों में 111 पदक तथा पैरालंपिक 2024 में रिकॉर्ड 29 पदक हासिल किए हैं। यह देश के तेजी से सशक्त हो रहे खेल पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। यह परिणाम ये खिलाड़ियों में निरंतर निवेश, वैज्ञानिक प्रशिक्षण, आधुनिक अवसंरचना तथा दृढ़ विश्वास का परिणाम हैं कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बन सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

24 May 2026 10:44 pm

Published on:

24 May 2026 10:40 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / देश में पैरा स्पोर्ट्स के उच्च-प्रदर्शन केंद्र के रूप में उभर रहा साई एनसीओई गांधीनगर- डॉ. मनसुख मांडविया

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

कच्छ के व्यापार एवं उद्योग जगत से जुड़े मुद्दों के समाधान को जोनल एवं रेलवे बोर्ड स्तर पर करेंगे प्रयास : पाण्डेय

Efforts to be Made at Zonal and Railway Board Levels to Resolve Issues Facing Kutch's Trade and Industry Sectors: Pandey
अहमदाबाद

व्यापारी, आंगड़ियाकर्मी बन थोक व्यापारियों को ठगने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

Accused arrested
अहमदाबाद

युवक की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार

Two Arrested on Charges of Youth's Murder
अहमदाबाद

राजकोट : कार-जीप की टक्कर में दो चचेरे भाइयों ने गंवाई जान

Rajkot: Two Cousins ​​Lose Lives in Car-Jeep Collision
अहमदाबाद

भावनगर का ध्रिशिव वकाणी बना सुपर जीनियस, 9 महीने की उम्र में महान व्यक्तियों, पेड़ों, सब्जी-फल की पहचान

Bhavnagar’s Drishiv Vakani Becomes a 'Super Genius': Identifies Great Personalities, Trees, Vegetables, and Fruits at Just 9 Months Old
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.