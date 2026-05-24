देश में पैरा स्पोर्ट्स के उच्च-प्रदर्शन केंद्र के रूप में उभर रहा साई एनसीओई गांधीनगर- डॉ. मनसुख मांडविया

Ahmedabad. केन्द्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉ.मनसुख मांडविया ने कहा कि खेल मंत्रालय की ओर से ‘पैरा स्पोर्ट्स के नोडल केंद्र’ के रूप में अधिसूचित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (एनसीओई) गांधीनगर पैरा खिलाड़ियों के विकास के लिए देश के प्रमुख उच्च-प्रदर्शन केंद्र के रूप में उभर रहा है। केंद्र पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा तैराकी तथा पैरा फेंसिंग सहित छह पैरा स्पोर्ट्स विधाओं को सहयोग दे रहा है। यहां हैंडबॉल, कबड्डी और खो-खो का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।