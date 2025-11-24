जामनगर में सौराष्ट्र के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण

सुभाष ब्रिज से सात रास्ता सर्कल होकर लाल बंगला सर्कल तक का नया रूट मिलने से नागनाथ जंक्शन, तीन दरवाजा (ग्रेन मार्केट), बेडी गेट जैसे क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या का समाधान होगा।

ब्रिज के नीचे स्थित अंडर स्पेस को भी नागरिक सुविधा के लिए विकसित किया गया है। इनमें कुल 61 स्पेस में 1200 से अधिक वाहनों की पेड पार्किंग व्यवस्था (850 टू-व्हीलर्स, 250 फोर-व्हीलर्स, 100 रिक्शा, 100 अन्य तथा 26 बस पार्किंग) शामिल है।

कुल 4 स्पेस में पे एण्ड यूज टॉयलेट, 1 लोकेशन पर श्रमिक सुविधा केन्द्र (लेबर चौक), 10 स्पेस में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, 4 लोकेशन पर वेटिंग, सिटिंग की व्यवस्था और 4 लोकेशन पर फूड जोन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।