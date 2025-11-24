जामनगर में सौराष्ट्र के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण

सीएम पटेल ने धन्वंतरि ऑडिटोरियम से दी 622 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 69 विकास प्रोजेक्ट की सौगात
जामनगर. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को जामनगर में मनपा की ओर से 226.99 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सौराष्ट्र के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। सात रास्ता सर्किल से सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा तक के इस फोर लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज की लंबाई 4 एप्रोच सहित 3750 मीटर है। मुख्य ब्रिज चार लेन 16.50 मीटर का है, जबकि इंदिरा मार्ग तथा द्वारका रोड एप्रोच दो लेन 8.40 मीटर के हैं।
इस ब्रिज के कारण जामनगर के नागरिकों को द्वारका, रिलायंस, नायरा, जीएसएफसी की ओर तथा राजकोट रोड की ओर आसान परिवहन सुविधा मिलेगी। इससे ब्रिज के नीचे स्थित सात रस्ता सर्कल, गुरुद्वारा जंक्शन, नर्मदा सर्कल तथा नागनाथ जंक्शन सहित मुख्य चार जंक्शनों पर होने वाले ट्रैफिक जाम एवं दुर्घटना जैसी समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी, परिणामस्वरूप ईंधन व समय की बचत होगी।
सुभाष ब्रिज से सात रास्ता सर्कल होकर लाल बंगला सर्कल तक का नया रूट मिलने से नागनाथ जंक्शन, तीन दरवाजा (ग्रेन मार्केट), बेडी गेट जैसे क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या का समाधान होगा।
ब्रिज के नीचे स्थित अंडर स्पेस को भी नागरिक सुविधा के लिए विकसित किया गया है। इनमें कुल 61 स्पेस में 1200 से अधिक वाहनों की पेड पार्किंग व्यवस्था (850 टू-व्हीलर्स, 250 फोर-व्हीलर्स, 100 रिक्शा, 100 अन्य तथा 26 बस पार्किंग) शामिल है।
कुल 4 स्पेस में पे एण्ड यूज टॉयलेट, 1 लोकेशन पर श्रमिक सुविधा केन्द्र (लेबर चौक), 10 स्पेस में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, 4 लोकेशन पर वेटिंग, सिटिंग की व्यवस्था और 4 लोकेशन पर फूड जोन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।
यह फ्लाईओवर ब्रिज जामनगर के नागरिकों के जीवन में सरलता व सुगमता लाकर शहर के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया, शिक्षा राज्यमंत्री रीवाबा जाडेजा, सांसद पूनम माडम, महापौर विनोद खीमसूर्या आदि मौजूद थे।
जामनगर में मुख्यमंत्री ने धन्वंतरि ऑडिटोरियम से 622 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 69 विकास प्रोजेक्ट की सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही पूरे जामनगर को रोजाना पानी उपलब्ध कराया जाएगा। पानी की बचत करना भी आवश्यक है।उन्होंने कहा कि आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की वजह से जामनगर 2020 से दुनिया के मैप पर आया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह सेंटर शुरू किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से यह सेंटर बना। देशी दवाइयों को भी दुनिया में जगह मिली है और इस सेंटर से जामनगर का गौरव भी बढ़ा है। ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता जताते हुए उन्होंने नागरिकों से पौधे रोपने और उनकी देखभाल करने की अपील की।
जामनगर. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सोमवार को जामनगर में संजना परमार के परिजनों ने मुलाकात की। परिजनों ने विवाह के कारण सरकारी कार्यक्रम का स्थल बदलने का आदेश देने पर सीएम का आभार व्यक्त किया।
