श्री सोमनाथ ट्रस्ट 2 मार्च को होली पर्व पर करेगा वैदिक होलिका दहन

प्रभास पाटण. होली उत्सव में जब पूरे देश में लकड़ी से होलिका दहन कर उत्सव मनाया जाता है, तब श्री सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से 2 मार्च को वैदिक होलिका दहन का अनूठा आयोजन किया जा रहा है। देश के प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव के सानिध्य में प्रभास पाटण के चौपाटी ग्राउंड पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन किया जाएगा। विशेष रूप से पर्यावरण को केंद्र में रखते हुए ट्रस्ट की ओर से होलिका दहन में परंपरागत और वैदिक सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा।

श्री सोमनाथ ट्रस्ट देश के प्रधानमंत्री सह ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकल्प चला रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (लाइफ) दृष्टिकोण के तहत ट्रस्ट की ओर से पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाला और दर्शकों के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक दृष्टि से उत्तम वैदिक होलिका दहन किया जाएगा।

2 मार्च की रात 8 बजे श्री सोमनाथ ट्रस्ट की ओर से विधिवत पूजन कर होलिका दहन किया जाएगा। इस अवसर पर श्री सोमनाथ ट्रस्ट परिवार और श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए आने वाले देश-विदेश के भक्त सम्मिलित होंगे।