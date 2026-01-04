4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

ठाकोर समाज का 16 सूत्रीय संविधान लागू, फिजूलखर्ची और कुरीतियों पर प्रतिबंध

बनासकांठा जिले के ओगडधाम में महासम्मेलन में 1 लाख लोग रहे मौजूद पाटण. ठाकोर समाज का महासम्मेलन रविवार को बनासकांठा जिले की दियोदर तहसील के ओगडधाम में आयोजित हुआ। राज्यमंत्री स्वरूपजी ठाकोर, सांसद गेनीबेन ठाकोर, भरतसिंह डाभी, विधायकों व नेताओं की मौजूदगी में ठाकोर समाज का 16 सूत्रीय नया संविधान लागू किया गया।संविधान में शादी, [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 04, 2026

बनासकांठा जिले के ओगडधाम में महासम्मेलन में 1 लाख लोग रहे मौजूद

पाटण. ठाकोर समाज का महासम्मेलन रविवार को बनासकांठा जिले की दियोदर तहसील के ओगडधाम में आयोजित हुआ। राज्यमंत्री स्वरूपजी ठाकोर, सांसद गेनीबेन ठाकोर, भरतसिंह डाभी, विधायकों व नेताओं की मौजूदगी में ठाकोर समाज का 16 सूत्रीय नया संविधान लागू किया गया।
संविधान में शादी, मृत्यु, सगाई, जन्मदिन आदि अवसरों पर फिजूलखर्ची और कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर गुजरात के बनासकांठा, पाटण, वाव और थराद जिलों के ठाकोर समाज के संविधान महासम्मेलन में समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर आधुनिक और सर्वसमावेशी सामाजिक संविधान लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

हर गांव और हर परिवार के लिए अनिवार्य

करीब 1 लाख लोगों की मौजूदगी में महासम्मेलन में समाज सुधार और कुरीतियों के उन्मूलन से जुड़े कुल 16 मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से नए संविधान का वाचन कर उसे लागू किया गया। समाज के नेताओं ने बताया कि आज से यह संविधान हर गांव और हर परिवार के लिए अनिवार्य रहेगा।
संविधान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक तहसील और गांव स्तर पर समन्वय समिति गठित करने की घोषणा की गई ताकि समाज में समानता, संयम और सुधार स्थापित किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Jan 2026 10:16 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / ठाकोर समाज का 16 सूत्रीय संविधान लागू, फिजूलखर्ची और कुरीतियों पर प्रतिबंध

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

एकता और संगठन पाटीदार समाज की सबसे बड़ी शक्ति : सीएम

अहमदाबाद

जटिल आपरेशन पांच वर्ष में पहली बार बालिका ने भोजन का चखा स्वाद

Ahmedabad news
अहमदाबाद

प्रवासी पक्षियों की पसंद बन रहा गुजरात, एक साल में पहुंचे 8.33 लाख

Black Necked Stork
अहमदाबाद

बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट: पालघर में पहली बार पर्वतीय सुरंग का निर्माण हुआ पूरा : वैष्णव

अहमदाबाद

बापू के नक्शे कदम पर चले 11 पूर्व सैन्य अफसर, साबरमती आश्रम से दांडी तक करेंगे पदयात्रा

Mahatma Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.