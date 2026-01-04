ठाकोर समाज का 16 सूत्रीय संविधान लागू, फिजूलखर्ची और कुरीतियों पर प्रतिबंध

पाटण. ठाकोर समाज का महासम्मेलन रविवार को बनासकांठा जिले की दियोदर तहसील के ओगडधाम में आयोजित हुआ। राज्यमंत्री स्वरूपजी ठाकोर, सांसद गेनीबेन ठाकोर, भरतसिंह डाभी, विधायकों व नेताओं की मौजूदगी में ठाकोर समाज का 16 सूत्रीय नया संविधान लागू किया गया।

संविधान में शादी, मृत्यु, सगाई, जन्मदिन आदि अवसरों पर फिजूलखर्ची और कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उत्तर गुजरात के बनासकांठा, पाटण, वाव और थराद जिलों के ठाकोर समाज के संविधान महासम्मेलन में समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर आधुनिक और सर्वसमावेशी सामाजिक संविधान लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।