जटिल आपरेशन पांच वर्ष में पहली बार बालिका ने भोजन का चखा स्वाद

खेडा जिले की इस बालिका को जन्म से ही अन्ननली नहीं थी। पांच वर्षों तक उसे ट्यूब के जरिए भोजन दिया जाता था, जो माता-पिता के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। शरीर में खून की कमी और बार-बार होने वाली बीमारियों के कारण सर्जरी टालनी पड़ी। अंततः जब स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो सिविल अस्पताल के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग ने गेस्ट्रिक पुल-अप सर्जरी करने का निर्णय लिया। गत 17 दिसंबर 2025 को विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश जोशी, डॉ. जयश्री रामजी, डॉ. सीमा (एनेस्थीसिया विभाग) और टीम ने यह जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की। सर्जरी के बाद बालिका ने पहली बार मुंह से भोजन लिया। बालिका को मुंह से भोजन लेते उनके परिजनों के खुशी के आंसू छलक पड़े।