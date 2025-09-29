तीर्थंकरों के निर्देश का न हो उल्लंघन : आचार्य महाश्रमण

गांधीनगर. जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ के वर्तमान आचार्य महाश्रमण ने सोमवार को कहा कि तीर्थंकरों

के निर्देश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने आचार्य व धर्मगुरु के आदेश-निर्देश के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा भी दी।

कोबा में स्थित प्रेक्षा विश्व भारती में चातुर्मास के तहत शक्ति की आराधना महापर्व नवरात्रि के दौरान आचार्य के सानिध्य में आध्यात्मिक अनुष्ठान के माध्यम से शक्ति के जागरण का क्रम चल रहा है। वीर भिक्षु समवसरण में उपस्थित श्रद्धालुओं व चतुर्विध धर्मसंघ को आचार्य ने मंगल मंत्रों के जप का आध्यात्मिक अनुष्ठान कराया।

आयारो आगम के माध्यम से पाथेय प्रदान करते हुए आचार्य ने कहा कि मेधावी निर्देश का अतिक्रमण नहीं करते। तीर्थंकरों की जो आज्ञा और निर्देश है, उसके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। जिन शासन को मानने वाले को तीर्थंकरों के निर्देश के उल्लंघन से बचने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ में आज्ञा का बहुत महत्व है। गुरु व आचार्य की जो भी आज्ञा हो गई है, उस पर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य के निर्देश के अनुपालन के प्रति भी जागरूक रहने का प्रयास करना चाहिए। धर्मसंघ में इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। साधुओं को तीर्थंकरों के निर्देश का अनुपालन करने का प्रयास होना चाहिए।