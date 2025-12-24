मानवता की महकः मौत से शोक में डूबने के बाद भी परिजनों ने त्वचा व नेत्रों का किया दान

Ahmedabad: शहर के शाहपुर निवासी 51 वर्षीय मनोजकुमार चौहाण के अचानक निधन ने परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया। शोक की इस घड़ी में भी परिवार ने ऐसा निर्णय लिया जिसने मानवता का उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया। यह मानवता की महक वाला निर्णय है। मनोज को हृदयाघात के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। स्वजन को खोने के आघात के बीच उनके परिजनों ने मनोज की त्वचा और आंखें दान करने का प्रेरणादायी निर्णय लिया।