Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

आज से शुरू होगी शहनाइयों की गूंज, डेढ़ महीने में केवल 13 दिन तक बंध सकेंगे विवाह के बंधन में

6 नवंबर को देवउठनी एकादशी बावजूद 9 दिन बाद से हैं मुहूर्त 13 दिसंबर से 3 फरवरी तक शुक्र अस्त, 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनार्क के कमूर्ता के कारण विवाह के मुहूर्त नहीं अहमदाबाद. इस साल रविवार 16 नवंबर से शहनाइयों की गूंज फिर शुरू होगी। 13 दिसंबर से शुक्र अस्त होने से [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Nov 15, 2025

6 नवंबर को देवउठनी एकादशी बावजूद 9 दिन बाद से हैं मुहूर्त

13 दिसंबर से 3 फरवरी तक शुक्र अस्त, 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनार्क के कमूर्ता के कारण विवाह के मुहूर्त नहीं

अहमदाबाद. इस साल रविवार 16 नवंबर से शहनाइयों की गूंज फिर शुरू होगी। 13 दिसंबर से शुक्र अस्त होने से पहले केवल 13 दिन ही विवाह के मुहूर्त होने के कारण विवाह के बंधन में बंधा जा सकेगा।
पंडित बालकृष्ण आर दवे के अनुसार इस साल देवशयनी एकादशी पर 6 जुलाई से विवाह बंद थे। 6 नवंबर को देवउठनी एकादशी थी। सामान्यतया इस दिन के बाद विवाह के मुहूर्त शुरू होते हैं। इसके बावजूद इस साल 9 दिन तक कोई मुहूर्त नहीं थे।
इस साल अब रविवार 16 नवंबर से विवाह के मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। 13 दिसंबर से पहले तक केवल 13 दिन ही विवाह के मुहूर्त हैं। इस दौरान इस महीने 16 नवंबर, 22 से 27 और 29 व 30 नवंबर को विवाह के बंधन में बंधा जा सकेगा। अगले महीने में 1, 3, 5 दिसंबर को भी विवाह किया जा सकेगा।
हालांकि 13 दिसंबर से 3 फरवरी तक शुक्र अस्त होने और 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनार्क के कमूर्ता के कारण विवाह के मुहूर्त नहीं हैं। संभवतया पहली बार उत्तरायण से पहले ही विवाह पर ब्रेक लग जाएगा।इसके बाद अगले साल 7 फरवरी से शहनाइयों की गूंज फिर से शुरू होगी।

अहमदाबाद में 5 हजार, गुजरात में 25 हजार विवाह

पंडित राजेंद्र दवे ने बताया कि इस साल 16 नवंबर से 13 दिसंबर तक केवल 13 दिन ही विवाह के मुहूर्त हैं। इस दौरान अहमदाबाद में करीब 5 हजार सहित गुजरातभर में 25 हजार शादियां होंगी।

गाजर का हलवा, कच्ची हल्दी की सब्जी की मांग

कैटरर भूपेश प्रजापति ने बताया कि इस बार अहमदाबाद और गुजरात में विवाह समारोहों में सर्दी के दौरान राजस्थानी व्यंजनों और भोजन की विशेष मांग है। दाल-बाटी-चूरमा, मिठाई में गाजर का हलवा, मूंग की अंगूरी भोग, बादाम भोग, ड्राई फ्रूट भोग, राजस्थानी बाटी, मावा बाटीॅ, केसर बाटी को पसंद किया जा रहा है। भोजन में विशेषतौर पर कच्ची हल्दी की सब्जी, बेसन गट्टे की सब्जी की मांग ज्यादा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Nov 2025 10:45 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / आज से शुरू होगी शहनाइयों की गूंज, डेढ़ महीने में केवल 13 दिन तक बंध सकेंगे विवाह के बंधन में

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

मेहसाणा की कड़ी एपीएमसी में 33 हजार किलो सरकारी अनाज जब्त

अहमदाबाद

वडोदरा के सीयूजी का छठा दीक्षांत समारोह, 662 छात्र-छात्राओं को प्रदान की डिग्री

अहमदाबाद

राजकोट के पास 68 लाख की शराब जब्त, दो लोगों को पकड़ा

अहमदाबाद

राजकोटः पति ने पत्नी को मारी गोली, खुद भी कर ली आत्महत्या

अहमदाबाद

सपने में आकर कहा…और महिला ने दोनों बेटों की दे दी बली, ससुर पर भी जानलेवा हमला

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.