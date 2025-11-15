आज से शुरू होगी शहनाइयों की गूंज, डेढ़ महीने में केवल 13 दिन तक बंध सकेंगे विवाह के बंधन में

अहमदाबाद. इस साल रविवार 16 नवंबर से शहनाइयों की गूंज फिर शुरू होगी। 13 दिसंबर से शुक्र अस्त होने से पहले केवल 13 दिन ही विवाह के मुहूर्त होने के कारण विवाह के बंधन में बंधा जा सकेगा।

पंडित बालकृष्ण आर दवे के अनुसार इस साल देवशयनी एकादशी पर 6 जुलाई से विवाह बंद थे। 6 नवंबर को देवउठनी एकादशी थी। सामान्यतया इस दिन के बाद विवाह के मुहूर्त शुरू होते हैं। इसके बावजूद इस साल 9 दिन तक कोई मुहूर्त नहीं थे।

इस साल अब रविवार 16 नवंबर से विवाह के मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। 13 दिसंबर से पहले तक केवल 13 दिन ही विवाह के मुहूर्त हैं। इस दौरान इस महीने 16 नवंबर, 22 से 27 और 29 व 30 नवंबर को विवाह के बंधन में बंधा जा सकेगा। अगले महीने में 1, 3, 5 दिसंबर को भी विवाह किया जा सकेगा।

हालांकि 13 दिसंबर से 3 फरवरी तक शुक्र अस्त होने और 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक धनार्क के कमूर्ता के कारण विवाह के मुहूर्त नहीं हैं। संभवतया पहली बार उत्तरायण से पहले ही विवाह पर ब्रेक लग जाएगा।इसके बाद अगले साल 7 फरवरी से शहनाइयों की गूंज फिर से शुरू होगी।