छोटा उदेपुर जिले में भीषण वाहन दुर्घटना में तीन लोगों की मौत

छोटा उदेपुर. जिले की बोडेली तहसील में सोमवार देर रात भीषण दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। बाइक से जा रहे तीन मित्रों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, छोटा उदेपुर जिले की संखेडा तहसील के वासणा गांव निवासी बाइक सवार कनु रोहित, बाबाभाई परमार और धुराभाई परमार को बोडेली-नसवाड़ी रोड पर वणीयाद्री और तांदलजा गांव की सीमा के पास के मोड़ पर एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।