छोटा उदेपुर जिले में भीषण वाहन दुर्घटना में तीन लोगों की मौत

छोटा उदेपुर. जिले की बोडेली तहसील में सोमवार देर रात भीषण दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई। बाइक से जा रहे तीन मित्रों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, छोटा उदेपुर जिले की संखेडा तहसील के वासणा गांव निवासी बाइक सवार कनु रोहित, बाबाभाई परमार और धुराभाई परमार को बोडेली-नसवाड़ी रोड पर वणीयाद्री और तांदलजा गांव की सीमा के पास के मोड़ पर एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।
तीनों लोग बाइक पर सवार होकर बोडेली में विवाह समारोह में जा रहे थे। ज्ञात वाहन चालक ने इतनी तेज टक्कर मारी कि बाइक लगभग 600 मीटर दूर तक घसीटती चली गई। बाइक पर सवार तीनों लोग सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटों के कारण कनु परसोत्तम रोहित, बाबाभाई माधवभाई रोहित-परमार और धुराभाई वीराभाई रोहित-परमार को गंभीर चोटें आईं। इस कारण तीनों की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद आसपास के बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और बोडेली पुलिस स्टेशन पर जानकारी दी। इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिलते ही बोडेली पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर समीप के अस्पताल पहुंचाया। अज्ञात वाहन चालक अंधेरे का लाभ उठाकर दुर्घटना के बाद फरार हो गया। बोडेली पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की है।
