फार्महाउस पर बिजनेस पार्टी में शराब की महफ़िल, तीन महिलाओं सहित 18 गिरफ्तार

आणंद. जिले की आंकलाव तहसील के उमेटा गांव में फतेपुरा-मानपुरा रोड के पास एक फार्महाउस पर बिजनेस पार्टी में शराब की महफ़िल का आनंद लेते वडोदरा के 15 युवक, दो महिलाओं और एक युवती सहित 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आंकलाव पुलिस ने छापेमारी के दौरान 10.47 लाख रुपए से अधिक का मुद्दामाल जब्त किया।

जानकारी के अनुसार, उमेटा गांव में फतेपुरा-मानपुरा रोड के पास वडोदरा निवासी परीक्षित मिस्त्री के फार्महाउस पर शराब की महफ़िल मनाने की सूचना मिलने पर आंकलाव पुलिस ने शुक्रवार रात साढ़े दस बजे के आसपास फार्महाउस पर छापा मारा। फार्महाउस में बने हिस्से में कुछ व्यक्ति और महिलाएं टेबल-कुर्सी लगाकर उस पर बीयर की महफ़िल का आनंद ले रहे थे।

पुलिस ने स्थल से 8500 रुपए के बीयर के 17 पैक टिन, 21 खाली टिन, प्लास्टिक के छोटे गिलास और पानी की बोतलों के कैरेट आदि वस्तुएं जब्त कीं। मौके से शराब के नशे में धर्मेश पाए गए प्रवीण मिस्त्री तथा अन्य सभी को पकड़ लिया।

पूछताछ में धर्मेश ने बताया कि अपने रिश्तेदार परीक्षित मिस्त्री के फार्महाउस पर बिजनेस पार्टी में शराब की महफ़िल का आयोजन किया गया। इसमें अनिकेत बमलाणी ने मोबाइल पर फोन कर महफ़िल के लिए बीयर के टिन मंगवाए थे। वडोदरा के खोडियार नगर से बीयर के टिन पहुंचाए जाने की बात उसने स्वीकार की। पुलिस ने स्थल से अलग-अलग कंपनियों की 8 लग्जरी कारें और 22 मोबाइल सहित 10.47 लाख रुपए का मुद्दामाल जब्त कर सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।