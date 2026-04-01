गुजरात पुलिस का डॉग ‘चेक’ चमका, ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में जीता गोल्ड

Ahmedabad. गुजरात पुलिस के डॉग ‘चेक’ ने राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर गुजरात का नाम रोशन किया। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 69वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में उसने ट्रैकिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल और ओवरऑल ट्रैकिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ऐसा कर उसने इस डॉग ने गुजरात पुलिस को 16 साल बाद राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक दिलाया। इस प्रतियोगिता में देशभर की पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 200 डॉग ने हिस्सा लिया था। ट्रैकिंग कैटेगरी में 45 डॉग थे, जिनमें गुजरात पुलिस का चेक सबसे आगे रहा।