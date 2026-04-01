नाना चिलोडा में एनालॉग पनीर बनाने वाली यूनिट सील

यह उत्पाद न केवल उपभोक्ताओं को गुमराह कर रहा था बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरा था। इसी कारण प्रशासन ने यूनिट को तुरंत सील कर दिया। छापेमारी में लगभग 100 किलोग्राम एनालॉग पनीर बरामद हुआ जिसकी कीमत करीब 24,000 रुपए आंकी गई है। बरामद माल की बिक्री रोक दी गई है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संबंधित इकाई के खिलाफ एफएसएसएआइ और जीपीएमसी के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई