अहमदाबाद में एशियन वॉलीबॉल कन्फेडरेशन मेन्स कप, पाक टीम करेगी शिरकत

एसएजी की सहायक निदेशक निलोफ़र शेख ने संवाददाताओं को बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय मित्रता, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देगा। राज्य सरकार और एसएजी का लक्ष्य गुजरात में विश्वस्तरीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर खिलाड़ियों और दर्शकों में वॉलीबॉल के प्रति जागरूकता बढ़ाना और भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करना है। वर्ष 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले इस तरह की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगी।