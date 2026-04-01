जकोट में हिट एंड रन , पांच साल के बच्चे की मौत

Rajkot: शहर में जिला कोर्ट के पास एक कार की टक्कर से पांच वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। यह दुर्घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब बच्चा अपने परिवार के साथ कोर्ट जा रहा था। घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया।राजकोट जिला कोर्ट के पास शुक्रवार सुबह साढ़े ग्यारह बजे राज वाजलिया नामक बालक परिवार के साथ कोर्ट जा रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बच्चा राज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल राजकोट के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।