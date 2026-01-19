अहमदाबाद में छोटे कीटों का उपद्रव, आंखों पर बढ़ा खतरा

अहमदाबाद -Ahmedabad-- शहर में इन दिनों छोटे-छोटे कीटों का उपद्रव बढ़ने लगा है। खासकर शाम के समय दुपहिया वाहन पर चलते हुए ये कीट वाहन चालक के मुंह, आंख में घुस जाते हैं। कपड़ों पर चिपक जाते हैं। इससे लोगों को असुविधा तो होती ही है, दुर्घटना की स्थिति के साथ आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।अहमदाबाद के सिविल मेडिसिटी कैंपस के एम. एंड जे. आइ. इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डाॅ. सोमेश अग्रवाल ने बताया कि जब ये कीट आंख में चले जाते हैं तो लोग अक्सर रुमाल या उंगली से उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। यह तरीका बेहद खतरनाक है, क्योंकि इससे आंख में संक्रमण शुरू हो सकता है। आंख लाल हो जाती है और कई बार सूजन भी आ जाती है।