अहमदाबाद

पालनपुर में तिरंगा यात्रा निकाली

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Aug 12, 2025

पालनपुर. स्वतंत्रता पर्व के उपलक्ष्य में बनासकांठा प्रशासन की ओर से पालनपुर शहर में जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। 1000 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा इस यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहा। पुलिस बैंड, बाइक रैली, घुड़सवारी दस्ता और हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए हर नागरिक, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों ने पालनपुर शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। घठामण गेट, गुरुनानक चौक होते हुए कलक्टर कार्यालय तक 3 किलोमीटर की दूरी तय की गई। पालनपुर विधायक अनिकेत ठाकर, जिला कलक्टर मिहिर पटेल, जिला विकास अधिकारी एम.जे. दवे, जिला पुलिस अधीक्षक अक्षयराज मकवाना, पालनपुर प्रांतीय अधिकारी के.पी. चौधरी सहित विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में शहरवासी और छात्र इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए।

Published on:

12 Aug 2025 11:03 pm

