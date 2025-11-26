केंद्रीय मंत्री गडकरी, सीएम पटेल ने एनएच 48 पर कार्यों का किया निरीक्षण

हिम्मतनगर. केंद्रीय सड़क परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी तथा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार दोपहर को नेशनल हाइवे 48 पर चल रहे सड़क काम का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।
दोनों नेशनल हाइवे 48 का निरीक्षण करने के लिए साबरकांठा जिले के मुख्यालय हिम्मतनगर के मोतीपुरा पहुंचे। मोतीपुरा ओवरब्रिज का निरीक्षण करने के बाद गडकरी ने प्रोजेक्ट की प्रगति का रिव्यू किया और अधिकारियों को प्रोजेक्ट को समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री पटेल ने केंद्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि गुजरात सरकार केंद्रीय प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने में पूरी मदद करेगी।
निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष भारती पटेल, सांसद शोभना बारैया, विधायक वी डी जाला, जिला कलक्टर ललित नारायण सिंह संधू, जिला विकास अधिकारी हर्षद वोरा, जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. पार्थराज सिंह गोहिल, पदाधिकारी, नेता और अधिकारी मौजूद थे।
हिम्मतनगर से चिलोडा तक नेशनल हाइवे 48 के निरीक्षण के दौरान दोनों का प्रांतिज तहसील के रसूलपुर गांव में ग्रामीणों ने स्वागत किया। नेशनल हाइवे गांव के पास से गुजरता है और किसानों के खेत दूसरी तरफ हैं। इसलिए, बार-बार होने वाले हादसों की वजह से ओवरब्रिज की मांग की जा रही थी, जिसे मानने पर गांव वालों ने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया।
