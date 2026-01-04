एकता और संगठन पाटीदार समाज की सबसे बड़ी शक्ति : सीएम

सूरत. समस्त लेउवा पाटीदार समिति, सूरत की ओर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में भव्य राजस्वी सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, सी.आर. पाटील विशेष तौर पर मौजूद रहे।
समारोह में केंद्रीय मंत्रियों, गुजरात के मंत्रियों, सांसदों, महापौर और सामाजिक-राजनीतिक अग्रणियों का सम्मान किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एकता और संगठन पाटीदार समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। पाटीदार समाज ने शिक्षा, आधुनिकता, कृषि, उद्योग, व्यापार और सहकारिता में उल्लेखनीय योगदान दिया है। सूरत और दक्षिण गुजरात की डायमंड, टेक्सटाइल, स्टार्टअप और स्मार्ट सिटी की पहचान में पाटीदार समाज का बड़ा योगदान है।
उन्होंने कहा कि पाटीदार समाज केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि परिश्रम, ईमानदारी, संघर्ष और नेतृत्व का जीवंत प्रतीक है। सरदार पटेल के लोहे जैसे मनोबल और दृढ़ संकल्प से प्रेरणा लेकर पाटीदार समाज ने देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है।
उप मुख्यमंत्री संघवी ने कहा कि पाटीदार समाज राज्य और देश के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराधी का कोई समाज नहीं होता, अपराधी तो समाज का दुश्मन होता है, राज्य सरकार ने अपराधियों और सूदखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि सरदार पटेल के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज सेवा करना आवश्यक है। उन्होंने सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर समाज सेवा को आगे बढ़ाने की अपील की।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी.आर. पाटील ने बताया कि जलसंचय का गुजरात मॉडल पूरे देश ने स्वीकार किया। केवल 10 महीनों में 35 लाख जलसंचय संरचनाएं जनभागीदारी से बनीं। सबसे अधिक कार्य बनासकांठा और सौराष्ट्र में हुए।
गुजरात के कृषि मंत्री जीतू वाघाणी ने कहा कि पाटीदार समाज ने शहरों में कठिन परिश्रम कर सौराष्ट्र के गांवों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। ऊर्जा राज्यमंत्री कौशिक वेकरिया ने कहा कि व्यसनमुक्ति और सामाजिक एकता से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। उन्होंने व्यसनमुक्ति और संस्कृति की रक्षा पर बल दिया।
कलाकारों कीर्तीदन गढ़वी, जिग्नेश बारोट, उर्वशी रादड़िया, सुखदेव धामेलिया, घनश्याम लाठिया और हनुभा गढ़वी ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया।
