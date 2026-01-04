एकता और संगठन पाटीदार समाज की सबसे बड़ी शक्ति : सीएम

सूरत. समस्त लेउवा पाटीदार समिति, सूरत की ओर से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में भव्य राजस्वी सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, सी.आर. पाटील विशेष तौर पर मौजूद रहे।

समारोह में केंद्रीय मंत्रियों, गुजरात के मंत्रियों, सांसदों, महापौर और सामाजिक-राजनीतिक अग्रणियों का सम्मान किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एकता और संगठन पाटीदार समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। पाटीदार समाज ने शिक्षा, आधुनिकता, कृषि, उद्योग, व्यापार और सहकारिता में उल्लेखनीय योगदान दिया है। सूरत और दक्षिण गुजरात की डायमंड, टेक्सटाइल, स्टार्टअप और स्मार्ट सिटी की पहचान में पाटीदार समाज का बड़ा योगदान है।

उन्होंने कहा कि पाटीदार समाज केवल एक समुदाय नहीं, बल्कि परिश्रम, ईमानदारी, संघर्ष और नेतृत्व का जीवंत प्रतीक है। सरदार पटेल के लोहे जैसे मनोबल और दृढ़ संकल्प से प्रेरणा लेकर पाटीदार समाज ने देश-विदेश में अपनी अलग पहचान बनाई है।