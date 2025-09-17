वडोदरा : रंजिशवश युवक पर हमला, चार आरोपियों को पकड़ा

वडोदरा. शहर के वारसिया थाना क्षेत्र में रंजिशवश युवक पर हमला करने के चार आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। इनमें संकेत उर्फ कांचो राज, सुमित मकवाणा, निशित उर्फ बाबा, विशाल उर्फ खारी शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, शहर के खोडियार नगर में शिवम पार्क सोसाइटी निवासी गौरवसिंह पर चारों आरोपियों ने रंजिशवश चाकू से हमला किया। घायल युवक को शहर के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में मंगलवार शाम को वारसिया थाने में मामला दर्ज किया गया।

शहर पुलिस आयुक्त नरसिम्हा कोमर, संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. लीना पाटिल के मार्गदर्शन में जोन 4 के प्रभारी पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता, जी डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त एम पी भोजाणी ने आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए।

वारसिया थाने के पुलिस निरीक्षक एस एम वसासा, टी ए देसाई के मार्गदर्शन में सर्वेलंस टीम के स्टाफ की अलगग-अलग टीमें गठित की गई। निगरानी के दौरान तकनीकी एनालिसिस व ह्यूमन सोर्सेज के आधार पर टीमों ने आरोपियों को ढूंढकर पकड़ा।

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी पहचान बापोद इलाके निवासी संकेत उर्फ कांचो राज, सुमित उर्फ स्टफ मकवाणा, निशित उर्फ बाबा सिंह व वारसिया रिंग रोड िस्थत पुलिस कॉलोनी निवासी विशाल उर्फ खारी श्रीमाली के रूप में बताई।

आरोपी संकेत के खिलाफ वडोदरा के अलग-अलग थानों में 5 व आणंद के आंकलाव थाने में 1 मामला दर्ज है। सुमित व नितिश के खिलाफ वडोदरा के वारसिया थाने में एक-एक मामला दर्ज है। वहीं, विशाल के खिलाफ वडोदरा शहर में 2 व वलसाड जिले के पारडी थाने में 1 मामला दर्ज है।