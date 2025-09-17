Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

वडोदरा : रंजिशवश युवक पर हमला, चार आरोपियों को पकड़ा

वारसिया थाने में मामला दर्ज, घायल युवक को एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया वडोदरा. शहर के वारसिया थाना क्षेत्र में रंजिशवश युवक पर हमला करने के चार आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। इनमें संकेत उर्फ कांचो राज, सुमित मकवाणा, निशित उर्फ बाबा, विशाल उर्फ खारी शामिल हैं।जानकारी के अनुसार, शहर के खोडियार नगर में शिवम [&hellip;]

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Sep 17, 2025

वारसिया थाने में मामला दर्ज, घायल युवक को एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया

वडोदरा. शहर के वारसिया थाना क्षेत्र में रंजिशवश युवक पर हमला करने के चार आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। इनमें संकेत उर्फ कांचो राज, सुमित मकवाणा, निशित उर्फ बाबा, विशाल उर्फ खारी शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार, शहर के खोडियार नगर में शिवम पार्क सोसाइटी निवासी गौरवसिंह पर चारों आरोपियों ने रंजिशवश चाकू से हमला किया। घायल युवक को शहर के एसएसजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में मंगलवार शाम को वारसिया थाने में मामला दर्ज किया गया।
शहर पुलिस आयुक्त नरसिम्हा कोमर, संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. लीना पाटिल के मार्गदर्शन में जोन 4 के प्रभारी पुलिस उपायुक्त अभिषेक गुप्ता, जी डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त एम पी भोजाणी ने आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए।
वारसिया थाने के पुलिस निरीक्षक एस एम वसासा, टी ए देसाई के मार्गदर्शन में सर्वेलंस टीम के स्टाफ की अलगग-अलग टीमें गठित की गई। निगरानी के दौरान तकनीकी एनालिसिस व ह्यूमन सोर्सेज के आधार पर टीमों ने आरोपियों को ढूंढकर पकड़ा।
पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी पहचान बापोद इलाके निवासी संकेत उर्फ कांचो राज, सुमित उर्फ स्टफ मकवाणा, निशित उर्फ बाबा सिंह व वारसिया रिंग रोड िस्थत पुलिस कॉलोनी निवासी विशाल उर्फ खारी श्रीमाली के रूप में बताई।
आरोपी संकेत के खिलाफ वडोदरा के अलग-अलग थानों में 5 व आणंद के आंकलाव थाने में 1 मामला दर्ज है। सुमित व नितिश के खिलाफ वडोदरा के वारसिया थाने में एक-एक मामला दर्ज है। वहीं, विशाल के खिलाफ वडोदरा शहर में 2 व वलसाड जिले के पारडी थाने में 1 मामला दर्ज है।

खबर शेयर करें:

Published on:

17 Sept 2025 10:59 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / वडोदरा : रंजिशवश युवक पर हमला, चार आरोपियों को पकड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.