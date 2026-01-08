पश्चिम रेलवे जीएम ने साबरमती–पालनपुर रेलखंड का किया निरीक्षण

अहमदाबाद/मेहसाणा/पालनपुर. पश्चिम एवं मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने साबरमती-कलोल-मेहसाणा-पालनपुर रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक, लेवल क्रॉसिंग, छोटे व प्रमुख पुलों, पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग, सेक्शन कर्व्स, संरक्षा मानकों और यात्री सुविधाओं की गहन समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान साबरमती-कलोल खंड में लेवल क्रॉसिंग संख्या 240 का विशेष रूप से परीक्षण किया गया। साथ ही कलोल, मेहसाणा, पालनपुर और साबरमती रेलवे स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया।

डांगरवा स्टेशन यार्ड में पॉइंट्स संख्या 107 और कर्व संख्या 116 की संरक्षा जांच की गई। खारी नदी पर स्थित प्रमुख पुल सहित विभिन्न ब्रिजों, उंझा–कामली खंड के ब्रिज स्पान तथा पी-वे गैंग के कार्यों का भी निरीक्षण किया गया।