पश्चिम रेलवे जीएम ने साबरमती–पालनपुर रेलखंड का किया निरीक्षण

अहमदाबाद/मेहसाणा/पालनपुर. पश्चिम एवं मध्य रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने साबरमती-कलोल-मेहसाणा-पालनपुर रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे ट्रैक, लेवल क्रॉसिंग, छोटे व प्रमुख पुलों, पॉइंट्स एवं क्रॉसिंग, सेक्शन कर्व्स, संरक्षा मानकों और यात्री सुविधाओं की गहन समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान साबरमती-कलोल खंड में लेवल क्रॉसिंग संख्या 240 का विशेष रूप से परीक्षण किया गया। साथ ही कलोल, मेहसाणा, पालनपुर और साबरमती रेलवे स्टेशनों पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया।
डांगरवा स्टेशन यार्ड में पॉइंट्स संख्या 107 और कर्व संख्या 116 की संरक्षा जांच की गई। खारी नदी पर स्थित प्रमुख पुल सहित विभिन्न ब्रिजों, उंझा–कामली खंड के ब्रिज स्पान तथा पी-वे गैंग के कार्यों का भी निरीक्षण किया गया।
गुप्ता ने बताया कि मेहसाणा-पालनपुर खंड पर दोहरीकरण कार्य पूर्ण होने से ट्रेन संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पश्चिम रेलवे के 108 स्टेशन शामिल किए गए हैं।
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 9 से 12 तथा साबरमती स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के बाद दोनों स्टेशनों पर अधिक ट्रेनों के ठहराव और नई सेवाओं की संभावनाएं बढ़ेंगी।
यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए आगामी पांच वर्षों में प्रमुख शहरों के लिए ट्रेनों की संचालन क्षमता दोगुनी करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में पश्चिम रेलवे से लगभग 256 ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जो अगले पांच वर्षों में बढ़कर करीब 450 तक पहुंचने की संभावना है।
निरीक्षण के दौरान गुप्ता ने सिद्धपुर में नवनिर्मित गुड्स शेड प्रशासनिक कार्यालय और रेलवे स्टाफ क्वार्टर्स का उद्घाटन किया। साथ ही सिद्धपुर-पालनपुर खंड पर 130 किमी प्रति घंटे की गति से स्पीड ट्रायल भी किया गया। इस अवसर पर अहमदाबाद मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
