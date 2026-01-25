25 जनवरी 2026,

रविवार

अहमदाबाद

जामनगर में निजी बस में आग, जनहानि नहीं

जामनगर में निजी बस में आग, जनहानि नहीं

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Jan 25, 2026

जामनगर. शहर के हिरजी मिस्त्री रोड पर उद्योगनगर इलाके में शनिवार देर रात एक निजी बस में भीषण आग लग गई। बस एक जगह पर खड़ी थी, तभी अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।
बस में भीषण आग लगने के बाद धुआं और लपटें उठने पर मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलते ही जामनगर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने इंदिरा फायर स्टेशन के वाहन से आग को पूरी तरह बुझा दिया। आग के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, बस खाक हो गई।

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

