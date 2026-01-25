जामनगर में निजी बस में आग, जनहानि नहीं

जामनगर. शहर के हिरजी मिस्त्री रोड पर उद्योगनगर इलाके में शनिवार देर रात एक निजी बस में भीषण आग लग गई। बस एक जगह पर खड़ी थी, तभी अचानक आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

बस में भीषण आग लगने के बाद धुआं और लपटें उठने पर मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलते ही जामनगर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड की टीम ने इंदिरा फायर स्टेशन के वाहन से आग को पूरी तरह बुझा दिया। आग के कारण कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि, बस खाक हो गई।