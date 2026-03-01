स्थानीय निकाय चुनावः गुजरात भाजपा ने बनाई राज्य चुनाव प्रबंधन समिति

पार्टी की ओर से आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है जिसमें पांच पूर्व मंत्री हैं। गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री एवं पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष गोरधन झड़फिया को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। अन्य सदस्यों में पूर्व केंद्रीय मंत्री व दाहोद सांसद जशवंत सिंह भाभोर, पूर्व मंत्री एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जय सिंह चौहान, पूर्व मंत्री बाबू बोखीरिया और पूर्व मंत्री प्रदीप परमार शामिल हैं। इसके अलावा विधायक एवं प्रदेश के संगठन महापर्व के प्रदेश संयोजक रहे उदय कानगड भी सदस्य बनाए गए हैं। पार्टी के खेलकूद प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनीष पटेल तथा वलसाड जिला भाजपा के पूर्व महामंत्री शिल्पेश देसाई भी सदस्य होंगे।