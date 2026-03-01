अहमदाबाद में दो दिन हीटवेव की चेतावनी, 70 ट्रैफिक सिग्नल दोपहर 12 से 4 रहेंगे बंद

अहमदाबाद महानगर पालिका ने हीट वेव को देखते हुए शहर के 70 ट्रैफिक सिग्नल को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक बंद रखने का निर्णय किया है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। दरअसल ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े रहकर ट्रैफिक का प्रबंधन करने की स्थिति में ट्रैफिक कर्मचारियों को लू लगने की आशंका रहती है। सिग्नल पर एक से डेढ़ मिनट तक खड़े रहने की स्थिति में वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। ऐसी स्थिति से राहत देने के लिए शहर के 70 ट्रैफिक सिग्नल को दोपहर के समय बंद रखने का निर्णय किया है। यातायात पुलिस भी पुलिस कर्मियों के लिए भीषण गर्मी से बचाव के लिए कुछ कदम उठाने के बारे मेें सोच रही है, जल्द इसका निर्णय घोषित किया जाएगा।