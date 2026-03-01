साबरकांठा के नवलपुर से जिले को मुख्यमंत्री ने दी 72 करोड़ की सौगात

हिम्मतनगर. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को साबरकांठा जिले के विकास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए तलोद तहसील के आदर्श गांव नवलपुर से लगभग 72 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने 1999 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें परिवहन विभाग के 1390 लाख रुपए के कार्य और सामान्य प्रशासन विभाग के 3667 लाख रुपए के कार्य शामिल हैं। साथ ही नवलपुर ग्राम पंचायत के नए भवन और गांव के अमृत सरोवर पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवलपुर गांव को ग्रामीण विकास का उत्तम उदाहरण बताते हुए कहा कि इस गांव में सरपंच से लेकर सारे सदस्य महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण है। नवलपुर ने समरस गांव के विचार को चरितार्थ करने के साथ ही पानी के मीटर जैसी आधुनिक सुविधाओं और सौ फीसदी सोलर सिस्टम अपनाकर देश को एक नई राह दिखाई है।

मुख्यमंत्री ने कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं के लिए लागू लालन-पालन कार्यक्रम और बच्चों में टाइप-1 डायबिटीज के नियंत्रण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की इन दोनों पहलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड दिया गया है, जो जिले के लिए गर्व की बात है।