12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

साबरकांठा के नवलपुर से जिले को मुख्यमंत्री ने दी 72 करोड़ की सौगात

सीएम पटेल ने 1999 विकास कार्यों का किया लोकार्पण, शिलान्यास हिम्मतनगर. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को साबरकांठा जिले के विकास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए तलोद तहसील के आदर्श गांव नवलपुर से लगभग 72 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने 1999 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें परिवहन विभाग के 1390 [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Mar 12, 2026

साबरकांठा जिले के सलाल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क का उद्घाटन करने के बाद जायजा लेते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल।

सीएम पटेल ने 1999 विकास कार्यों का किया लोकार्पण, शिलान्यास

हिम्मतनगर. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को साबरकांठा जिले के विकास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए तलोद तहसील के आदर्श गांव नवलपुर से लगभग 72 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने 1999 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें परिवहन विभाग के 1390 लाख रुपए के कार्य और सामान्य प्रशासन विभाग के 3667 लाख रुपए के कार्य शामिल हैं। साथ ही नवलपुर ग्राम पंचायत के नए भवन और गांव के अमृत सरोवर पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवलपुर गांव को ग्रामीण विकास का उत्तम उदाहरण बताते हुए कहा कि इस गांव में सरपंच से लेकर सारे सदस्य महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण का शानदार उदाहरण है। नवलपुर ने समरस गांव के विचार को चरितार्थ करने के साथ ही पानी के मीटर जैसी आधुनिक सुविधाओं और सौ फीसदी सोलर सिस्टम अपनाकर देश को एक नई राह दिखाई है।
मुख्यमंत्री ने कम वजन वाली गर्भवती महिलाओं के लिए लागू लालन-पालन कार्यक्रम और बच्चों में टाइप-1 डायबिटीज के नियंत्रण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की इन दोनों पहलों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवॉर्ड दिया गया है, जो जिले के लिए गर्व की बात है।

सलाल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क का उद्घाटन

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को साबरकांठा जिले के सलाल गांव में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर (कर्क रेखा) साइंस पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क का जायजा लिया और पार्क के भौगोलिक एवं खगोलीय महत्व के बारे में जानकारी हासिल कर विद्यार्थियों के साथ संवाद किया।
साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर हाइवे पर सलाल गांव में जहां से कर्क रेखा गुजरती है, वहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क को 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 5,930 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया गया है। इस पार्क को कर्क रेखा के भौगोलिक और खगोलीय महत्व को प्रकाशित करने और आगंतुकों को पृथ्वी-सूर्य संबंधों, मौसमी बदलावों और संबंधित वैज्ञानिक घटनाओं को समझने का आकर्षक अवसर प्रदान करने के लिए विकसित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग-48 पर स्थित होने के कारण ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क सभी आगंतुकों के लिए वैज्ञानिक शिक्षा और विज्ञान पर्यटन के केंद्र के रूप में सेवा देगा। मुख्यमंत्री ने पार्क के प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन ढवाडिया, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रद्युमन वाजा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पी. भारती, साबरकांठा के कलक्टर ललित नारायणसिंह सांदू आदि मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Mar 2026 10:21 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / साबरकांठा के नवलपुर से जिले को मुख्यमंत्री ने दी 72 करोड़ की सौगात

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

गैर-किराया राजस्व में राजकोट के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मीना को पुरस्कार

अहमदाबाद

राजनगर मार्केट में आधुनिक शौचालय का लोकार्पण, लोगों को मिलेगी सुविधा

Toilet inaugrate
समाचार

25 ग्राम से अधिक मेफेड्रोन जब्त, दो गिरफ्तार

NDPS news
अहमदाबाद

राजकोट और सुरेंद्रनगर में भीषण गर्मी की आशंका, रेड अलर्ट जारी

Heat wave news
अहमदाबाद

वडोदरा के नारी संरक्षण गृह में गूंजी शहनाइयां, परित्यक्त बेटी बनी हमसफर

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.