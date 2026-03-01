आज का समय नवाचारकों, इनक्यूबेशन, निवेशकों का : मोढवाडिया

शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ के सहायक नवाचार निदेशक डॉ. दीपान साहू ने कहा, भारत के युवाओं में अपार क्षमता है। एम्प्रेसारियो जैसे मंच उन्हें महत्वपूर्ण अनुभव और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। समिट के अंतर्गत संस्थान ने टेक बिजनेस आइडिया पिच (बीआईपी) प्रतियोगिता के क्षेत्रीय चरण कई राज्यों में किए, जिसमें 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। इनमें से 115 युवा नवाचारकों का चयन किया गया, जिन्हें समिट के दौरान संस्थान परिसर में आयोजित अंतिम चरण बिग पिच में निवेशकों के पैनल के समक्ष अपने स्टार्ट-अप विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। शुक्रवार को बोट के सह संस्थापक अमन गुप्ता विचार व्यक्त करेंगे। यहां 45 नवाचारकों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई है।