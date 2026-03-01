गैर-किराया राजस्व में राजकोट के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक मीना को पुरस्कार

राजकोट. पश्चिम रेलवे ने गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) के क्षेत्र में लगातार दूसरे वर्ष संपूर्ण भारतीय रेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुंबई के चर्चगेट स्थित पश्चिम रेलवे के मुख्यालय में विशेष समारोह में प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक तरुण जैन ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

इस उपलब्धि में राजकोट के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार मीना सहित राजकोट मंडल के चार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकोट रेल मंडल ने विभिन्न नवाचारी पहलों के माध्यम से 4.01 करोड़ रुपए का गैर-किराया राजस्व अर्जित किया।