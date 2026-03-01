Ahmedabad: भीषण गर्मी में 8वीं तक के बच्चों का समय दोपहर 12 तक रखें स्कूल-डीईओ

अहमदाबाद. शहर में बीते तीन दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और चल रही गर्म हवाओं को देखते हुए एएमटीएस ने भी बस स्टैंड पर यात्रियों को राहत देने की पहल की है। लाल दरवाजा एएमटीएस बस स्टैंड पर पानी के फव्वारा लगाए हैं। दोपहर 12 से शाम चार बजे तक फव्वारा यानी पानी का छिड़काव किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा एएमटीएस और बीआरटीएस स्टैंडों पर ऐसी व्यवस्था करने की पहल की जा रही है।