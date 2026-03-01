 Ahmedabad: सुभाष ब्रिज के निर्माण के चलते पहली अप्रेल से साबरमती नदी की जाएगी खाली

दरअसल, सुभाष ब्रिज के पुराने हिस्से को तोड़कर नया बनाने का कार्य शुरू हो गया है। पुल के कुछ स्पैन तोड़े जाने के कारण नदी को खाली करने का निर्णय किया गया है। नदी को लगभग ढाई माह (15 जून) तक खाली रखने का निर्णय किया है। इस ब्रिज को आठ लेन बनाने के लिए लगभग 235 करोड़ रुपए का खर्च मंजूर भी कर दिया गया है।मिली जानकारी के अनुसार पुल के मध्य भाग में स्थित लगभग छह स्पैन को हटाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।